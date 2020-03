Coronavirus et échanges: la règle pour ne pas compromettre les investissements à long terme

Les craintes d’une propagation croissante du coronavirus en Europe et aux USA, cela se reflétait inévitablement sur les tarifs internationaux. La dernière semaine de février s’est clôturée avec un rouge de plus de 11% pour Piazza Affari; Wall Street, en revanche, a subi un effondrement de plus de 10%, avec la correction la plus rapide jamais vue dans son histoire.

Dans des contextes comme ceux-ci, avec un volatilité en attendant très haut, la tentation de sortir du marché boursier en attendant des temps moins nerveux peut facilement surgir dans l’esprit des épargnants.

Même si chaque crise est différente à sa manière, l’expérience du passé peut être un guide intéressant pour observer des phases de marché plus confuses comme celle observée ces derniers jours. À partir d’un graphique développé par JP Morgan qui analyse la performance boursière des vingt années entre 1999 et 2018, une règle simple se dégage:l’investissement à long terme se porte bien, tant que vous ne manquez pas une petite partie des meilleures séances de bourse réparties sur 20 ans. C’est-à-dire: la stratégie fonctionne si vous évitez de toucher l’investissement au mauvais moment.

Si vous aviez investi 10 000 $ dans le S&P 500 de 1999 à 2018, sans jamais les toucher, à la fin de la période, la somme aurait atteint la valeur de 29 845 dollars avec un rendement annuel de 5,6%. Que se serait-il passé si, peut-être anxieux, il avait désinvesti au mauvais moment, perdant ainsi les 10 meilleures séances? Les rendements seraient plus que divisés par deux, à 2% par an. Si même un nombre encore plus élevé de jours de trading particulièrement chanceux étaient perdus, le solde final serait encore plus maigre, descendant une fois les 20 meilleures sessions manquantes.

Bien sûr, l’inverse pourrait être dit: l’investisseur qui parvient à éviter les pires séances pourrait augmenter considérablement les performances. Malheureusement, le comportement, dans des situations similaires à celles que vous venez de rencontrer avec le cas du coronavirus, pousse les investisseurs à quitter le marché lorsque la correction a déjà eu lieu – la collecte de la perte. Mais il y a plus:

JP Morgan souligne que, au cours des vingt années considérées, jusqu’à six des 10 meilleures séances pour l’indice S&P 500 ont eu lieu dans les deux semaines qui ont suivi les pires jours. Par conséquent, le désinvestissement à ce stade pourrait être une grosse erreur, surtout si votre horizon d’investissement est encore long.