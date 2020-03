Coronavirus et le marché de la cryptographie dans Quick News

Le coronavirus n’est pas le premier virus au monde à avoir causé non seulement des pertes en vies humaines mais aussi des pertes économiques. Rappelons qu’en 2002, lorsque l’épidémie de SRAS a commencé en Chine, les responsables et la population générale n’ont pas immédiatement tiré la sonnette d’alarme et hésitaient à partager des informations avec la communauté sanitaire internationale.

Le gouvernement chinois a déclaré qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour neutraliser et contenir le virus, mais n’a pas immédiatement annoncé de statistiques officielles sur les personnes infectées et décédées. L’impact a été généralisé car l’économie du pays a perdu 2% à 3% de sa croissance annuelle réelle du PIB, les ventes totales de biens et services ont diminué de 5% et la production industrielle a diminué de 6%. Ce ne sont là que quelques-uns des effets négatifs de l’épidémie.

Ce nouveau coronavirus n’est pas différent: seules son ampleur et ses conséquences économiques sont plus graves que l’épidémie de SRAS de 2002.

Tension sur le marché de la cryptographie Coronavirus

Les analystes suggèrent que la baisse du prix du Bitcoin en

les deux dernières semaines, tout comme les principales crypto-monnaies enregistrées

relation avec les effets du coronavirus sur l’économie, donc

les investisseurs se tournent vers d’autres marchés traditionnels pour protéger leur

capitale.

L’écosystème de la monnaie numérique doit faire face cette semaine

plus fortement les effets sur l’économie découlant de l’augmentation des cas de

coronavirus, car les craintes et l’incertitude entre

les investisseurs font sentir leur poids sur le Bitcoin et les principales devises numériques,

dont les prix visent à se redresser.

Cependant, selon plusieurs analystes, le

cette semaine coïncide avec les craintes et les incertitudes associées à la

l’expansion des coronavirus sur le territoire asiatique et européen, ce qui implique que

beaucoup de gens cessent de fonctionner sur les principaux marchés par crainte de

baisse importante des valeurs.

Un de ces cas choquants a récemment été enregistré à

Italie, en particulier dans plusieurs régions au nord du pays, où les résidents

ils sont allés massivement dans les supermarchés et ont fait des achats nerveux avant

la possibilité d’avoir à vivre en quarantaine chez eux pour éviter

Infections possibles.

Cependant, le prix du Bitcoin a enregistré une augmentation de 3,66% au cours des dernières 24 heures, également Ethereum avec 3,25% s’échangeant à 230,88 $. Selon CoinMarketCap, nous observons que la principale crypto-monnaie du marché est cotée à 9 068,76. Cependant, les conséquences économiques sont encore difficiles à calculer.

Par Coronavius ​​La Chine alloue 16 000 $ à des fonds pour traiter les virus

La Chine a connu une augmentation de nouveaux cas aujourd’hui, avant

un plus grand nombre de cas à Wuhan, la capitale de la province du Hubei, où

On pense que le virus est apparu sur un marché à la fin de l’année dernière.

Pour cette raison, on a appris que la Chine a alloué 110,480 milliards de yuans (3,9 milliards de dollars) aux fonds liés au coronavirus jusqu’au 4 mars, a déclaré jeudi le vice-ministre des Finances Xu Hongcai lors d’une conférence de presse.

«CoronaCoin», une crypto-monnaie basée sur la propagation du coronavirus

Faire des affaires en spéculant sur les crypto-monnaies, comme les bitcoins, est quelque chose qui existe dans notre société depuis quelques années. Comme tout jeu de stock non basé sur des biens matériels, il est basé sur la spéculation et l’offre et la demande.

Maintenant, un groupe de

Les développeurs de crypto-monnaie ont lancé un appel sur le marché

CoronaCoin, basé sur l’expansion du coronavirus.

Selon le site Web lui-même, le nombre total de CoronaCoins disponibles est basé sur la population mondiale totale, c’est-à-dire que l’approvisionnement total de ces nouvelles crypto-monnaies est d’environ 7,6 milliards de millons de jetons.

Toutes les 48 heures sont supprimées de

la circulation des pièces en fonction du nombre de personnes infectées et tuées par le

coronavirus, en théorie avec l’intention que, ayant moins de CoronaCoins

en circulation, son prix augmente.

Un des

les développeurs de cette nouvelle monnaie numérique, Sunny Kemp, ont expliqué que certains

les gens pensent qu’un

une grande partie de l’offre sera brûlée en raison de la propagation du virus, donc

qui investissent. ” Il a également révélé que son équipe de travail est intégrée

par sept personnes non identifiées, dont la plupart viennent de

L’Europe

Kemp a également ajouté que si un utilisateur prétend faire partie de l’équipe de développeurs, 20% des pièces mises en circulation chaque mois seront utilisées pour faire des dons à la Croix-Rouge. Et il y a déjà plus de 3 000 décès dus au coronavirus, alors que le nombre de personnes infectées dans plus de 70 pays dans le monde s’élève à 90 000.

Par l’apparition du coronavirus, la Banque centrale d’Australie a réduit le taux

La Reserve Bank of Australia (RBA) a également abaissé les taux d’intérêt dans l’espoir de freiner la réaction du marché à l’épidémie actuelle de coronavirus.

Lors d’une réunion tenue le 3 mars, la RBA a annoncé qu’elle réduirait le taux de trésorerie de 25 points de base (pb) à 0,50%, son plus bas niveau enregistré, selon des chiffres récents.

Quelques heures plus tard, la Réserve fédérale américaine. UU. Il a également pris des mesures pour réduire les taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage, entre 1 et 1,25%, dans sa première mesure d’urgence depuis la crise financière mondiale de 2008.

Les coupes en Australie et aux États-Unis UU. Ils sont conçus pour augmenter la demande et aider à soulager la pression pour les entreprises et les propriétaires locaux. Cette année marque la première baisse pour les Australiens et est une preuve supplémentaire que les banquiers centraux sont fatigués de la menace continue que le coronavirus fait peser sur la croissance mondiale.

“Le coronavirus a assombri les perspectives à court terme de l’économie mondiale et signifie que la croissance mondiale au premier semestre 2020 sera plus faible que prévu”, a déclaré le conseil d’administration de la RBA dans un récent communiqué de presse.

La RBA n’a pas exclu de solutions, telles que des programmes

de l’assouplissement quantitatif (QE) des États-Unis, et sont en cours

Préparatifs pour des réductions de frais supplémentaires afin de réduire encore

conditions monétaires

Dans un récent tweet commentant la décision de la RBA, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que les États-Unis étaient à la traîne des “autres” en ce qui concerne la baisse des taux d’intérêt, qui font actuellement pression sur les exportateurs américains.

La Banque centrale australienne a baissé ses taux d’intérêt et a déclaré qu’elle s’assouplirait très probablement afin de compenser la situation et le ralentissement du coronavirus en Chine. Ils sont tombés à 0,5%, un niveau record. D’autres pays font la même chose, sinon davantage. Notre Réserve fédérale nous a….

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2020

