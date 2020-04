Coronavirus et terrorisme: le prix de la peur

par Carloalberto Rossi et Giorgio Saibene

S’il est vrai que le but des États occidentaux contemporains est de produire sécurité et joie pour leurs citoyens, les moyens d’atteindre cette sécurité sont évidemment très différents selon les cultures et les climats ou, pour le dire mieux, les peurs et les angoisses des différentes populations peuvent avoir des manifestations et des urgences différentes, c’est-à-dire créer des alarmes d’intensités différentes, et par conséquent être traités très différemment par divers gouvernements.

Il est en effet normal qu’un gouvernement traite les principales préoccupations de sa population et investisse une partie de son attention et de ses actions administratives, donc une partie du budget, pour faire face aux craintes individuelles, ou du moins à celles qui suscitent une plus grande alarme sociale.

Et là mort, pour presque tous les êtres vivants, est la première des peurs, celle qui unit pratiquement tout le monde, sans distinction de race, de race ou de conditions climatiques dans lesquelles nous vivons, et la vraie variable, en pensant à la mort, n’est pas de savoir si cela arrivera, mais quand cela arrivera.

Cependant, si nous analysons les données du dépenses publiques, ou ceux du dépenses de santé, et en essayant de les comparer aux différentes causes de décès, nous découvrons que des corrélations évidentes entre un danger objectif et l’investissement public pour l’éviter ne peuvent pas toujours être mises en évidence.

Et nous pouvons noter certains anomalies profondesc’est-à-dire les cas dans lesquels les organisations publiques d’État acceptent des coûts très élevés pour éradiquer certaines causes de décès statistiquement non pertinentes, tandis que d’autres causes, objectivement plus importantes sur le plan statistique, c’est-à-dire avec un risque manifestement plus élevé, ou tout simplement plus évitable, ne suscitent pas autant d’attention.

Dans le monde entier, sur un population d’environ 7,7 milliards d’habitants, plus de 60 millions d’êtres humains meurent chaque année, avec un taux de mortalité d’environ 0,8%, une mortalité qui varie fortement entre les différentes zones en fonction des conditions économiques, culturelles et de développement, et surtout selon le niveau d’ancienneté de la population, de 0,7% dans les jeunes pays comme Chine et Inde à des taux supérieurs à 1% dans les pays où le taux de natalité est beaucoup plus faible et la population est évidemment plus âgée, comme Italie, France et Allemagne et de nombreux autres pays européens.

Et sur ces 60 millions, la plupart (OMS 2017) meurent de maladie ou de vieillesse, seulement 3,5 millions (un peu moins de 6%) meurent pour causes accidentelles ou en tout cas pas naturel, dont 1,25 million meurent chaque année d’accidents de la route, près de 800 000 se suicident mais plus de 400 000 sont tués, près de 300 000 meurent noyés, seulement 10 000 meurent lors de catastrophes naturelles mais 72 000 meurent empoisonnés, 120 000 meurent dans des incendies et 130 000 personnes sont mortes dans autant de conflits et de guerres, et jusqu’à 26 000 seraient victimes d’actes terroristes.

Que font les différents gouvernements du monde pour réduire ce massacre? Combien d’argent est dépensé pour éviter cette armée de victimes? Il est très difficile de séparer les investissements destinés à éviter ces tragédies des budgets publics et privés, car il est également difficile de rendre compte du coût direct de tous ces décès, mais il existe des cas spécifiques dans lesquels il est possible de trouver des indicateurs généraux qui nous permettent de faire des comparaisons.

Nous avons dit que parmi les 60 millions de décès par an il y a environ 3,5 millions de décès de causes moins naturelles ou en tout cas déclenchés par un comportement humain incorrect, mais tous ensemble, ces décès surviennent face à un des dépenses mondiales de santé annuelles de 7 800 milliards de dollars, un peu plus de 1 000 $ par tête pour chaque habitant de la terre, mais il serait faux de dire que cette dépense sert à soigner ces 60 millions d’êtres humains qui meurent chaque année.

En effet, d’énormes dépenses de santé, représente non seulement le coût de la santé du défunt, mais plus généralement celui de garantir à l’ensemble de la population mondiale l’espoir de ne pas faire partie de ces 60 millions de moins fortunés. Nous pouvons dire que le monde dépense cet argent pour se soigner des maladies et des blessures, pour aider le taux de natalité et pour améliorer les conditions de santé, donc pas seulement pour éviter ou reporter la mort.

Presque jamais, cependant, l’allocation de ces ressources est directement liée au danger réel pour la communauté, en fait plus souvent l’allocation des ressources publiques à la sécurité collective est conditionnée par d’autres facteurs, aussi spéculative, dérivant parfois d’une panique généralisée, d’autres fois de la panique ou de pressions sociales incitées à des fins spéculatives économiques, d’autres encore de la coexistence de raisons d’État, inélégantes ou inopportunes mais souvent non confessables.

Par exemple, parmi les causes de décès précédemment étudiées, il y en avait une très importante, la mort par suite de actes ou événements terroristes, qui selon les statistiques (ONU 2017) affecte environ 26 000 personnes par an dans le monde.

Il est presque impossible de trouver des données sur les dépenses mondiales à cet égard, mais au moins celle des États-Unis d’Amérique qui, durement frappée par l’attaque du 11.09.2001 sur Tours jumelles à New York et d’attaques simultanées contre d’autres cibles, dans lesquelles il y a eu au total trois mille morts et six mille blessés, ils ont déclaré la guerre non pas à un État, mais au terrorisme islamique de Al Quaida. Un conflit qui a commencé en 2001 et n’a pratiquement pas encore pris fin, bien que l’ennemi, par définition, soit passé d’Al-Quaida à l’État islamique survivant.

Pour cela guerre contre le terrorisme, selon des estimations fiables du Stimson Institute, entre 2002 et 2017 les États-Unis ont alloué et dépenséen plus du budget de défense normal, environ 2 800 milliards de dollars, soit 175 milliards de dollars par an.

Au cours des 16 années de cette opération de “police internationale”, en moyenne, 25 civils américains sont morts chaque année dans des actes terroristes, où qu’ils se produisent dans le monde (soit 400 en 16 ans), tandis que lors d’opérations connexes en Afghanistan Dans le même temps, les Forces armées américaines ont enregistré environ 2 000 morts militaires et 1 600 autres morts parmi les différents sous-traitants civils, respectivement 125 et 100 morts en moyenne par an, auxquels s’ajoutent environ 20 000 blessés souvent handicapés.

Les différents Gouvernements américains entre 2001 et 2017, ils ont légitimement décidé d’éradiquer la menace du terrorisme islamique en supportant un coût en vies humaines d’environ 250 victimes par an et un coût financier d’environ 175 milliards de dollars par an, apparemment pour l’empêcher de se produire en d’autres événements futurs tels que le déclenchement des tours jumelles, qui ont coûté environ 3000 morts en vies humaines et qui ont déclenché des demandes d’indemnisation d’assurance d’au moins 40 milliards de dollars, un chiffre qui représenterait les dommages directs et indirects de l’événement, vers lesquels ils iraient. s’ajoute le coût de l’effondrement des marchés boursiers (qui ont perdu 15% en une semaine), et d’autres atteintes au prestige international des USA difficiles à quantifier.

Malgré des dommages matériels importants, la raison en est que le gouvernement américain a décidé de dépenser 2,8 billions de dollars pour garantir aux citoyens américains le droit de pouvoir se déplacer librement dans les rues du monde sans avoir à se soucier de rester de façon inattendue. victimes d’une attaque terroriste imprévisible.

Malheureusement, en raison de représailles étranges, 803 personnes ont été victimes de “tirs de masse” au cours de la même période sur le sol américain, en plus de 1 104 autres blessés. Bref, alors que je Soldats américains ils se sont battus contre le terrorisme dans les landes lointaines et désolées de l’Afghanistan et de l’Irak, sur le chemin du retour, certains déséquilibrés sans raisons compréhensibles ont causé en moyenne 50 morts et 70 blessés par an, mais pour lutter contre cette dérive absurde de vies humaines, en moyenne le double de celles déclarées en tant que victimes du terrorisme au cours de la même période, il n’y a ni actions ni financement concrets ou spécifiques.

Enfin, ces jours-ci, un autre cas dramatique de nouvelles nous fournit un exemple évident sur la façon dont l’allocation des ressources pour la sécurité collective ne suit pas une logique proportionnellement liée au réel danger socialen effet, il peut même devenir la principale cause d’un nouveau danger social “dérivé”, grâce à l’effet dévastateur de la propagation des peurs les plus irrationnelles et des choix “à court terme” qui en résultent, faits par des systèmes politiques orientés (ou conditionnés) au consensus populaire : l’épidémie mondiale de coronavirus Covid-19.

L’épidémie s’est manifestée dans la ville chinoise de Wuhan (d’environ 11 millions d’habitants) début 2020 faisant un nombre officiel de victimes d’environ 3300 personnes sur près de 100000 infectées.

Pour arrêter l’épidémie, Autorités chinoises ils ont utilisé un éventail de forces et de mesures difficiles à reproduire par les démocraties occidentales névrotiques, mais le principal instrument était l’isolement et la quarantaine très stricte à laquelle toute la population de la ville a été soumise pendant une période commencée le 23 Janvier 2020 et qui ne prendra officiellement fin que le 8 avril 2020, soit 78 jours plus tard.

L’épidémie se manifeste dans Europe avec des cas isolés à la mi-février, avec un certain tollé et de nombreuses controverses. Selon des études présentées à l’opinion publique, le le virus est très contagieux mais pas très mortel, et la moitié des scénarios divulgués prévoient de nombreux cas d’infection mais peu de décès en pourcentage, car la maladie n’infecterait entre 50% et 70% de la population avec des effets graves que sur une partie mineure des personnes infectées (environ 15-20%).

Le problème est qu’une partie substantielle de cette part de la population qui pourrait tomber malade devrait être prise en charge soins intensifs, pour une durée comprise entre deux et trois semaines, et les lits disponibles pour les soins intensifs Italie (mais la situation est presque similaire dans le monde occidental), il n’y en a que 5 400, mais 80% sont normalement employés par des patients qui ont subi une intervention chirurgicale ou similaire.

Les épidémiologistes suggèrent de fermer les écoles et toutes les activités professionnelles pour ralentir la propagation de l’infection et donc répartir les hospitalisations en USI sur une plus longue période, afin de ne pas effondrer les formations sanitaires et de continuer à prendre soin des usagers normaux des services de santé. Bref, gagnez du temps, en ralentissant mais en fait en ne réduisant pas l’infection, jusqu’à ce que vous trouviez un vaccin.

La réalité qui n’émerge pas immédiatement aux yeux du public est que dans l’état actuel des connaissances médicales, la part des patients sortis des soins intensifs est extrêmement faible, c’est-à-dire qu’il n’y a certainement pas de thérapie efficace. En bref, si le virus cela vous prend, dans 80% des cas vous le remarquez à peine, mais s’il vous prend mal il n’y a pas de remède valable, et environ 1% des personnes infectées meurent après une semaine d’agonie.

Pour compliquer les choses, le fait que l’épidémie se manifeste comme une pneumonie aiguë très similaire à la grippe saisonnière contemporaine, qui normalement ne fait peur à personne, mais qui, dans des pays comme l’Italie, la France et l’Allemagne, produit plusieurs dizaines de milliers de décès chaque année en silence et sans grande inquiétude parmi les populations les plus faibles de chacun de ces pays .

C’est aussi pourquoi les réactions des différents pays occidentaux sont très prudentes, tout le monde a fait attention aux contacts avec les voyageurs chinois, ils gardent quelqu’un sous observation, mais il n’y a aucune mention d’une épidémie, même si tout le monde remarque qu’il y a eu de nombreux cas de pneumonie “normale”, bien que très agressive.

Les mêmes procédures recommandées par le Organisation mondiale de la santé ils prévoient de passer le test uniquement pour les patients qui présentent des symptômes de pneumonie aiguë et qui ont des antécédents de contacts avec les zones déclarées à risque, qui n’étaient alors que la province chinoise du Hubei et sa capitale Wuhan.

En Italie, l’application des procédures de l’OMS combinée à l’absence d’histoires de contact avec la Chine (première erreur fatale), provoquent la contagion généralisée entre médecins et patients de deux hôpitaux très éloignés l’un de l’autre dans la région de Lodi et près de Padoue, et la situation se détériore soudainement, provoquant la fermeture sanitaire des deux zones où l’épidémie s’est déclarée. Au début, il semble que tout puisse être contenu dans un phénomène marginal et sous la pression de diverses controverses, une politique apaisante commence à éviter l’effondrement de la vie économique causé par la désertification des centres urbains (deuxième erreur fatale), mais cela finit par raviver la opportunités de contagion notamment dans les régions de Brescia et de Bergame.

Le jour 8 mars le gouvernement décide d’agrandir la zone de quarantaine pour inclure la ville de Milan et d’autres provinces peuplées de Piémont et Emilia, passant de quelques milliers à plus de 12 millions de blocs mis en quarantaine, mais une série d’erreurs et de retards bureaucratiques (troisième erreur fatale) produit une fuite de plusieurs dizaines de milliers de personnes des zones voisines vers les zones infectées vers de nombreuses autres régions italiennes , distribuant vraisemblablement l’infection à presque tout le reste du territoire national.

En quelques jours, la situation technique et juridique dégénère avec controverse entre les autorités régionales (compétent pour la santé) et le gouvernement national (compétent pour l’ordre public) et en moins d’une semaine, le gouvernement central décide de proclamer “zone protégée“(Que le reste du monde lira comme” zone à risque “) sur l’ensemble du territoire national ne fait en effet plus de distinction entre les zones de la contagion initiale et le reste du territoire (quatrième erreur fatale), et on commence immédiatement à parler de fermeture de toutes les activités économiques, immédiatement accueilli par un violent effondrement Bourse de Milan suivie plus tard dans la journée d’une baisse légèrement plus faible de la bourse américaine, démontrant clairement que le problème est devenu mondial.

En fait l’affaire italienne suscite la clameur partout dans le monde et la panique se répand sur le réseau et les médias, obligeant les gouvernements des différents pays européens (qui apparemment jusque-là avaient fait semblant de ne pas avoir de contagions pour ne pas alarmer leur propre population) à se mettre à couvert pour éviter les accusations d’avoir négligé le problème, ou peut-être qu’il a menti à son propre peuple, et en quelques jours la situation dans France et Espagne elle dégénère avec la présence de diverses flambées (également indépendantes des flambées italiennes et chinoises) qui produisent bientôt des milliers de personnes infectées.

Les uns après les autres, les différents gouvernements annoncent des mesures drastiques pour fermer les écoles, les bureaux et les usines, et pratiquement tous les gouvernements découvrent qu’ils n’ont pas d’équipement de protection individuelle (cinquième erreur fatale) tant pour les personnes que pour le personnel de santé.

Même les gouvernements qui semblaient soutenir le soi-disant immunité collective, comme les gouvernements britannique et américain, optent soudain pour le “lockdown“Cependant, au moins partiellement prévu comme élément initial également dans la stratégie d’immunité collective, permettant à tout le moins au gouvernement italien d’affirmer que le comportement italien (en réalité ondulant et pas trop irréprochable) est pris en exemple par tous.

En quelques jours L’Espagne dépasse la Chine et atteint l’Italie en termes de nombre de morts, soudain, des infections d’excellentes personnes partout dans le monde émergent, y compris des acteurs et des politiciens et même des têtes couronnées: nous sommes en pleine pandémie et en pleine crise de panique, y compris financière.

Les projets annoncés de «verrouillage», à savoir la fermeture des écoles, des locaux, des bureaux et des entreprises, pour réduire la possibilité de transmission de l’infection, le prochain ralentissement brutal de l’économie mondiale, et les bourses mondiales du 19 février 2020 réagissent avec plusieurs jours de «panique» avec pour résultat final d’enregistrer un effondrement d’environ 30% des listes en deux semaines, pratiquement le double de ce qui s’est passé après la faillite de Lehman Brothers en 2008.

Le choix du “lockdown” pour contenir la propagation du virus, ou plutôt pour en étendre les effets dans le seul but de “gagner du temps” afin de ne pas saturer la capacité de guérir les systèmes de santé, cependant, à l’heure actuelle, il n’annonce pas une réduction raisonnable des décès mais seulement de leur moindre occurrence quotidienne, prise par les différents gouvernements occidentaux sur la vague de peur et de panique populaire et sous la menace d’un effondrement dévastateur du consensus et de la confiance dans la classe politique et dirigeante des différents pays, en particulier ceux exposés à Les consultations électorales démocratiques ont cependant un impact énorme sur les économies des pays concernés, selon les différents observateurs de des baisses de Produit Intérieur Brut qui varient, selon les experts et surtout selon la durée de fermeture des activités économiques, entre 10 et 15% que celle de l’année précédente: deux à trois fois les dégâts de la crise de faillite de Lehman Brothers en 2008.

En ces jours, les annonces de plans de soutien financier aux économies individuelles circulent par les gouvernements les mieux équipés (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France) avec des montants prévus de l’ordre de 10 à 15% du PIB respectif, c’est-à-dire des interventions jamais vu auparavant dans aucun pays et dans aucune crise financière. Pendant ce temps, le débat se poursuit sur la manière de traiter le problème de santé, pour lequel les principaux pays ont alloué tardivement plusieurs dizaines de milliards de dollars, sur la durée de la période de “lock-out” et sur l’aspect de l’économie mondiale. la fin souhaitée de la pandémie.

En y regardant de plus près, il est tout à fait évident que la plupart des pays industrialisés avaient décidé, au moins à un stade précoce, de traiter le problème d’une manière beaucoup plus douce, mais le choix du gouvernement italien d’élargir la zone à risque à partir de la 12 Les municipalités de Lombardie ou de Vénétie sur tout le territoire de la République italienne, ainsi que les taux élevés de propagation et la létalité apparente de la maladie, panique dans l’opinion publique de nombreux pays, conseillant à leurs gouvernements de prendre des positions “plus proches” des craintes de leurs électeurs, notamment aux États-Unis où la campagne électorale imminente pour les élections présidentielles de novembre 2020 apparaît comme le seul sujet susceptible d’avoir des chances de succès pour un candidat démocratique de son cru la promesse d’une réforme des soins de santé qui recrée cette santé publique mise en œuvre par Obama et rapidement annulé par atout.

De toute évidence, un épidémie virale sévère, qui ne sera probablement pas traitée par les soins de santé principalement privés, pourrait réélection du président Trump, qu’en fait, avec beaucoup de facilité, il change de position et s’aligne sur la panique générale et il décide également du “lock-out” promettant de l’argent et une intervention publique et un généreux programme d’aide économique à la relance, qui au milieu de la campagne électorale constitue une véritable bénédiction et une argument qui, autrement, n’aurait pas été admis.

Donc le choix des grands pays industrialisés, en fait conditionnée ou déclenchée par les décisions italiennes, et bientôt suivie d’une avalanche par tous les autres, bien que dictée par des raisons d’opportunité électorale pour les gouvernements qui sont en fait très faibles, devait supporter un coût économique énorme des investissements en santé dans le cadre de la urgence et un coût économique anormal en termes de réduction du produit intérieur et de réduction à moyen / long terme de sa dimension économique, avec les problèmes de chômage permanent qui en découlent et les éventuelles conséquences problèmes d’ordre publicplutôt que de s’adresser à son électorat pour expliquer comment il n’a pas été possible d’éviter les décès causés par le virus, décès que de nombreux spécialistes internationaux quantifient dans un probable 0,5% de la population des pays riches, alors que personne ne parle de la mortalité probable dans les pays pauvres.

Et vu que jusqu’à présent l’épidémie touche principalement des groupes très âgés et en particulier des sujets souffrant d’autres maladies graves, et étant donné que la mortalité annuelle normale au niveau des principaux pays occidentaux industrialisés est d’environ 0,9%, il est très probable qu’à la fin de la pandémie les victimes directement attribuables à celle-ci auraient pourrait camoufler confortablement dans le taux de mortalité général.

À ce jour, seuls quelques pays développés tels que la Hollande, la Suède et le Mexique restent en dehors de cette logique de «verrouillage», auquel s’ajoute le président brésilien Bolsonaro qui semble pourtant avoir été vaincu par la panique populaire. Si ces pays devaient maintenir leur position jusqu’à la fin de la pandémie, et si les données épidémiologiques à la fin de la pandémie devaient leur donner raison, leur choix pourrait devenir la pierre angulaire d’une longue liste de carrières politiques des dirigeants d’autres pays.

Mais si vous abordez le problème en termes de décisions politiques, manque de certitude quant aux résultats possibles, d’une part, et l’impossibilité probable de prouver rétrospectivement que le choix n’était pas le bon, d’autre part, faire le choix du “lockdown”, qui est plus visible et évident à l’œil, “politiquement” préférable à presque tous les gouvernements des gens effrayés.

Les résultats en termes de décès globaux, compte tenu notamment de la manque de certaines thérapies qu’ils peuvent profiter du ralentissement de la contagion, pourrait au moins être presque le même, mais la dramatisation de la situation générée par le blocus en soi montre au peuple que le gouvernement a fait un choix sérieux en faveur de la santé de son peuple, alors que le choix inverse , basé en fait sur une inaction, il n’est pas du tout facile de le dire aux gens, surtout en cas de forte pandémie.

Par conséquent, le dommage économique maximum et certain a été choisi, presque avec des pertes humaines égales (sauf si un vaccin improbable et opportun), afin d’avoir une réaction populaire certainement prévisible (et gérable) en retour. Et cela surtout en raison des choix différents (évaluables uniquement a posteriori par leur électorat) par d’autres pays comparables pour des conditions de développement social.

Mais de cette façon, le monde se trouvera bientôt face à un crise économique mondiale destiné à changer de nombreux soldes, avec une récession jamais vue auparavant et avec un corollaire probable de conflits, sociaux et non seulement, qui pourraient contribuer à augmenter considérablement le nombre de pertes humaines futures, à ajouter à celles inévitablement causées par la réduction probable des dépenses de santé, la prévention des catastrophes naturelles, réduction de la pollution mondiale, maintenance des systèmes, etc.

Comme dans le cas du terrorisme islamique déjà commenté, dans ce cas aussi nous en avons un choix “politique” totalement non économique, rendu possible et justifié en fait par les craintes hystériques de l’électorat qui deviennent contraignantes pour une direction politique particulièrement faible, disons peur des craintes de son électorat.

Certes, le monde aurait coûté beaucoup moins cher à investir en son temps pour acheter quelques dizaines de milliers de respirateurs pulmonaires de quelques milliers d’euros chacun, ce qui, sans tenir compte de l’ensemble du système occidental, n’aurait pas coûté plus d’un milliard d’euros. Mais ce n’est qu’un recul.