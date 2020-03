Coronavirus: étape «zéro infection» début mai

La descente de la courbe épidémique en Italie, non encore entamée malgré les premiers signes positifs, pourrait se terminer premiers jours de mai avec la réalisation de l’objectif fondamental de “zéro contagion”.

C’est la prédiction des recherches menées parInstitut Einaudi d’économie et de finance (Eief), un centre de recherche universitaire à Rome soutenu par la Banque d’Italie sur les progrès du coronavirus.

Sur la base des données du 29 mars, des estimations émergent également pour chaque région, d’où il ressort que la première région à atteindre l’objectif de zéro infection sera Trentino Alto Adige le 6 avril, suivi le 7 avril par la Ligurie, Ombrie et Basilicate, puis de Vallée d’Aoste (8 avril), Pouilles (9 avril), Friuli Venezia Giulia (10 avril), Abruzzes (11), Vénétie et Sicile (14), Piémont (15), Latium (16), Calabre (17), Campanie (20), Lombardie (22), Émilie-Romagne (28), Toscane (5 mai).

Comme il l’explique Fausto Peracchi, auteur de la recherche, l’accent porte sur cinq ensembles de données: le nombre total de personnes actuellement positives, les nouvelles personnes actuellement positives, les personnes guéries libérées, les personnes décédées et le nombre total de cas:

«Il convient de noter que le nombre de cas à ce moment n’est pas égal au nombre d’habitants du pays actuellement infectés, mais uniquement à ceux qui se sont révélés positifs.

Le nombre de personnes actuellement infectées sera probablement supérieur à un ordre de grandeur entier. En outre, la proportion entre les cas positifs et le nombre de personnes infectées à un moment donné ne doit pas être considérée comme constante, car les critères et l’intensité des tests varient dans le temps et entre les régions “, a-t-il expliqué.