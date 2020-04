Coronavirus, États-Unis: la Fda approuve les tests d’anticorps

la États-Unis ont été ajoutés au nombre d’États qui ont permis d’effectuer des tests de détection d’anticorps pouvant indiquer une infection antérieure par coronavirus.

La Food and Drug Administration a décidé. Cette analyse, déjà réalisée par exemple en Italie, en Chine et à Singapour, au lieu d’aller à la recherche de fragments génétiques du virus, se concentre sur la présence d’anticorps, c’est-à-dire les éléments développés lors de la réponse immunitaire du corps.

La réalisation de ces tests sérologiques pourrait révéler si un patient a été atteint par le coronavirus dans le passé, avec la possibilité qu’il ait acquis une certaine immunité. De plus, ce test pourrait fournir des preuves plus précises de la présence de sujets asymptomatiques aux États-Unis, permettant de corriger et de préciser les données sur le taux de létalité.

Il est important de souligner, cependant, que ce test de 15 minutes ne fournit qu’une réponse sur la présence d’anticorps, et ne dit rien en détail: en particulier, s’ils sont suffisants pour garantir l’immunité ou non.

Une autre limitation du test consiste en la possibilité qu’il soit réalisé sur des sujets aux stades initiaux de l’infection et qu’ils ne puissent donc pas encore montrer la présence d’anticorps dans le sang.

“Dans ces cas, il est difficile de dire à quel point ce test peut être valide”, a déclaré le médecin au New York Times. Angela Rasmussen virologue de l’Université Columbia de New York, “cet examen est probablement plus utile pour faire des analyses rapides sur les personnes symptomatiques et pas beaucoup pour les personnes asymptomatiques ou pré-symptomatiques”. Selon les preuves qui ont émergé jusqu’à présent, le plus haut niveau de contagiosité d’une personne atteinte par le virus est atteint 2 à 3 jours avant l’apparition des symptômes.

Tests sérologiques en Italie

“La Vénétie a déjà commencé les tests depuis 2 semaines, en particulier pour le personnel de santé, les employés et les résidents des maisons d’hospitalisation, et maintenant une enquête plus approfondie a commencé samedi”, a-t-il déclaré à Rai3 Giorgio Palù, ancien président de la Société européenne de virologie et professeur émérite de microbiologie à l’Université de Padoue.

“Celui de mesurer des anticorps spécifiques contre le virus, donc capable de reconnaître Sars-CoV-2 du virus Mers, du virus Sars et des 4 virus froids qui sont des coronavirus humains avec nous depuis des milliers d’années, est l’un des les moyens de faire le diagnostic “, at-il dit,” le diagnostic en virologie se fait directement, en recherchant et en isolant le virus puis en le séquençant, ou ses antigènes ou en mesurant la présence d’anticorps spécifiques “.

Celui sur les anticorps “est un test qui peut être ajouté à l’échantillonnage direct avec un tampon pour le diagnostic moléculaire mais c’est un test beaucoup plus adaptable pour les études de séroprévalence”, c’est “pour nous dire quelle est la propagation du virus dans la population”, a déclaré Palù .