Coronavirus, étude: les salaires des jeunes seront les plus touchés

Quand on se produit récession les salaires sont affectés, mais pas tous de la même manière: les plus exposés aux réductions sont ceux des jeunes de moins de 35 ans, surtout s’ils sont hommes et employés dans une petite entreprise.

C’est ce qui ressort de l’analyse menée par les économistes Nicholas Bloom, Jack Blundell, Luigi Pistaferri (tous de l’Université de Stanford) et de Brian Bell (King’s Business School, Londres). Les quatre universitaires ont publié sur le portail académique VoxEu une avance tirée de leur étude en cours dans laquelle sont calculées les baisses de salaires observées suite à une baisse donnée du PIB. Les résultats peuvent nous aider à prévoir ce qui arrivera aux salaires après la récession qui sera sûrement là Crise coronavirus apportera avec elle.

L’impact sur les salaires

L’analyse est basée sur les salaires de plus de 400 000 travailleurs britanniques entre 1975 et 2016; Selon les auteurs, cet échantillon peut proposer des idées valables non seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi pour d’autres pays.

Pour l’année en cours, les chercheurs prévoient une baisse de 10% du PIB nominal: cet impact se traduirait par une baisse réelle (nette de l’inflation) des salaires horaires d’environ 3,5%.

“Ce serait un choc important pour les revenus des ménages, cependant, cette baisse est inégalement répartie entre les différentes catégories de travailleurs”, écrivent les quatre économistes.

“Dans le graphique 1 (ci-dessous), nous suivons les changements estimés des gains hebdomadaires par groupe d’âge et taille de l’entreprise. Il y a un profil d’âge clair dans les réactions des bénéfices aux variations du PIB. Les gains des travailleurs de moins de 35 ans sont les plus sensibles “, écrivent les auteurs.

«Pour ces jeunes travailleurs, en moyenne, une baisse de 10% du PIB nominal correspond à une baisse de 3,8% de la rémunération hebdomadaire réelle», tandis que «pour ceux âgés de 45 à 55 ans, la baisse est de 3% ».

“Encore plus inquiétant pour les jeunes travailleurs”, ont ajouté des économistes, “la remarquable littérature scientifique montre comment l’entrée sur le marché du travail en période de récession a des conséquences à vie” en termes de rémunération.

Le “coup” pour ceux qui travaillent dans une petite entreprise

La pire nouvelle arrive pour les jeunes travailleurs employés par de petites entreprises: pour cette catégorie, l’impact sur les salaires d’une baisse de 10% du PIB nominal atteint 6,7%. Un chiffre qui se compare, à l’opposé, aux -1,4% qu’un travailleur âgé employé dans une grande entreprise devrait abandonner.

Par conséquent, la crise ne fera que creuser les disparités existantes qui divisent les salaires des travailleurs des petites entreprises de ceux de leurs homologues employés dans les grandes entreprises.

Les différences entre hommes et femmes

Dans le passé, les récessions ont principalement touché les secteurs à forte présence masculine, ce qui a eu pour effet de toucher les revenus des hommes plus fortement que les femmes.

En particulier, une baisse de 10% du PIB nominal a réduit le salaire des hommes de 4,6% contre -2,1% pour les femmes. Dans le cas de la crise des coronavirus, cependant, il pourrait y avoir un équilibre différent: les auteurs ont en fait souligné que parmi les secteurs les plus touchés par Covid-19, il y en a beaucoup avec une forte concentration de travail féminin, comme le tourisme.

Dans le passé, cependant, les pires conséquences ont été les secteurs à forte présence de travailleurs, tels que les secteurs financier ou manufacturier.