Coronavirus: fermeture du ministère de l’Intérieur pour ceux qui partent sans raison, amendes plus sévères

Fermer par le ministère de l’Intérieur sur ceux qui violent l’obligation de rester dans les maisons, dicté parurgence coronavirus. Il y a encore trop d’Italiens qui, malgré les règles qui interdisent les sorties, sinon par nécessité, dans les rues.

Selon les données publiées hier étaient 838 200 les personnes contrôlées du 11 au 16 mars 2020, 35 506 personnes signalées. Un peu plus de 1 100 entreprises ont signalé ne pas avoir respecté les dispositions relatives aux fermetures ou aux distances de sécurité.

Des chiffres qui ont incité le ministère de l’Intérieur à abandonner les tonalités douces et compréhensives et à demander aux services chargés de l’application des lois de mener des enquêtes, des sanctions et des plaintes encore plus répandues contre quiconque n’a pas de vraies raisons d’être autour.

Cela est particulièrement vrai pour ceux qui devraient être en quarantaine parce qu’ils sont positifs ou sont entrés en contact avec une personne infectée.

D’où la nécessité de modifier le formulaire d’autocertification, après que plusieurs personnes ont été trouvées à l’extérieur violation des obligations de quarantaine.

Il reste encore quatre raisons de voyager:

besoins de travail avérés

situations de nécessité

raisons de santé

retour à votre domicile, domicile ou résidence.

Autres nouvelles: le le formulaire doit être rempli et contresigné lors de la vérification par l’application de la loi qui aura vérifié l’identité du citoyen. Le citoyen est ainsi dispensé de la charge de joindre une photocopie de sa pièce d’identité à l’autodéclaration.

Par conséquent, les promenades “sont autorisées à condition qu’elles soient limitées à votre région et en tout cas pour une durée limitée”. Si vous êtes deux, gardez une distance d’au moins un mètre.

Une modalité similaire à celle accordée à ceux qui ont besoin de promener leur chien ou en tout cas doivent se rendre dans un magasin pour faire du shopping ou aller à la pharmacie ou même aller à pied pour porter assistance à un membre de la famille. Même ceux qui partent à pied doivent apporter le formulaire d’autocertification avec eux et justifier leur déplacement en cas de contrôle répressif.