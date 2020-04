Coronavirus: feu vert pour le décret commercial, 400 milliards de bazooka

Liquidité pour les entreprises pour 400 milliards, arrêter les impôts et les contributions, puissance dorée renforcée. Ce sont les principales mesures qui entrent dans le paquet du décret-loi pour garantir la liquidité aux entreprises qui, suite à l’urgence du coronavirus, ont dû suspendre leurs activités.

Il a été annoncé hier Premier ministre, Giuseppe Conte, lors de la conférence de presse après le Conseil des ministres, expliquant que 200 milliards de financement sont destinés à marché intérieuro et autres 200 milliards pour le marché d’exportation.

“C’est une puissance de feu sans précédent”, une “intervention puissante pour le financement des entreprises, un chiffre énorme”.

Avec le décret d’hier, le «bazooka» pour les entreprises italiennes s’élève à 750 milliards d’euros: les 350 déjà annoncés s’ajoutent aux 400 milliards annoncés hier. Mais ce n’est qu’une avance du projet de loi d’avril.

«Nous travaillons sur une intervention beaucoup plus importante à réaliser déjà ce mois-ci, avec une approche systémique pour toutes les catégories de souffrances. Il ne s’agit pas seulement d’une urgence sanitaire, mais d’une urgence économique et sociale à la fois. La dl d’avril contiendra des outils de protection sociale, un soutien aux familles et aux travailleurs, en particulier à ceux qui sont les plus en difficulté “, a déclaré le Premier ministre.

Entrant dans le détail des mesures de soutien à la liquidité, le gouvernement a augmenté garanties publiques sur les nouveaux prêts jusqu’à 100%.

Dans ce cas, le montant maximum du prêt est fixé à 800 mille euros. De plus, les garanties ont augmenté à 90% pour 200 milliards de prêts jusqu’à 25% du chiffre d’affaires pour toutes les entreprises, de toute taille.

Les “prêts se feront par les voies financières normales, avec une nouvelle fonctionnalité, l’Etat offrira la garantie que tout se passera rapidement, rapidement, en toute sécurité”, a expliqué Conte.

Parmi les autres mesures qui composent la “décrétone”:

la report des délais fiscaux pour les entreprises endommagées par la crise des mois d’avril et mai;

la renforcement de la puissance dorée, le bouclier pour protéger les entreprises italiennes des montées hostiles;

la report des élections régionales et municipales à l’automne;

la les tribunaux ont fermé jusqu’au 3 mai.

Quant au puissance dorée, comme déjà mentionné, le gouvernement a amélioré l’utilisation de cet outil:

«Nous serons en mesure de contrôler les opérations de l’entreprise e montées hostiles non seulement dans les secteurs traditionnels, mais aussi dans les secteurs de l’assurance, du crédit, de la finance, de l’eau, de la santé et de la sécurité. C’est un outil qui nous permettra d’intervenir en cas d’acquisitions de participations un peu plus de 10% au sein de l’UE “, a expliqué le Premier ministre.

