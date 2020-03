Coronavirus, Fontana: “En Lombardie, nous fermons tout”

10 mars 2020, par Alessandra Caparello

Malgré les mesures de confinement, l’épidémie de la nouvelle coronavirus met à rude épreuve le système national de santé et celui de la région Lombardie en particulier qu’il est confronté à une situation sans précédent.

Euronews 09/03/20

❌ Dès le début de l’urgence, je suis convaincu que ce n’est qu’avec des sacrifices, encore plus importants, que chacun de nous et avec la volonté d’observer des règles encore plus strictes, que nous pourrons surmonter cette situation. Arrêtons-le ensemble.

Publié par Attilio Fontana le mardi 10 mars 2020

Le nombre de contagions ne cessant d’augmenter, il est président de la région Attilio Fontana qu’après la réunion de ce matin en vidéoconférence avec i maires des capitales provinciales de Lombardie, lance la proposition: fermer les bureaux tels que les magasins, à l’exception de ceux qui vendent de la nourriture et des pharmacies dans toute la région pendant quinze jours.

C’est le temps de la fermeté. J’ai rencontré les maires des capitales lombardes et le président d’Anci Lombardia, ils demandent tous la même chose: fermez tout maintenant (sauf les services essentiels) pour recommencer le plus tôt possible.

Les demi-mesures, nous l’avons vu ces dernières semaines, ne servent pas à contenir cette urgence “. Nous ne pouvons pas durer longtemps, les gens doivent travailler pour arrêter l’infection “

Depuis le début de l’épidémie, dans Lombardie les coronavirus positifs s’élèvent à 5 469. 2802 sont hospitalisés, dont 440 dans soins intensifs, tandis que 646 ont été licenciés et que le nombre de décès est passé à 333

Globalement en Italie comme annoncé hier par le Protection civile 9 172 personnes ont contracté le coronavirus. Parmi eux, 463 sont morts et 724 ont récupéré (+102). Actuellement, les sujets positifs sont 7 985.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: