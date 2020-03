Coronavirus: G7 réuni aujourd’hui, les plus grands du monde évaluent les mesures

l’état d’urgence coronavirus impact sur l’économie et les marchés. la Commission européenne lance une task force européenne pour faire face à la situation, avec le commissaire européen aux Affaires économiques, Paolo Gentiloni qui a déclaré que l’UE est prête à utiliser toutes les options politiques disponibles si et quand cela est nécessaire.

G7: ce qui sortira de la réunion téléphonique

Une conférence téléphonique est prévue aujourd’hui entre les ministres des Finances du G7 et les gouverneurs centraux pour discuter des mesures à prendre. Selon les indiscrétions rapportées par ., cependant, un engagement général envers la collaboration et des interventions non ciblées sur la politique fiscale et monétaire résultera de la réunion téléphonique.

Une source proche a déclaré que dans le document final suivant la conférence téléphonique, les pays du G7 s’engageront à travailler ensemble pour atténuer les dommages à leurs économies résultant de la propagation rapide de l’épidémie. Une autre source a également déclaré à . que les membres du G7 exprimeront leur détermination à prendre des mesures conjointes et coordonnées, si nécessaire, pour limiter l’impact du coronavirus sur l’économie mondiale.

“Nous sommes encore au début de l’épidémie. Et il n’est pas encore possible de prédire l’évolution de l’épidémie. L’impression est donc qu’il est encore trop tôt pour une telle étape. “

C’est ce qu’a dit la deuxième source du G7. Stephen Innes, Le principal stratège de marché d’AxiCorp a souligné qu’un tel message du G7 n’était pas ce que les marchés espéraient.

“A ce stade, je ne pense pas que les membres du G7 soient prêts à montrer leur volonté de stimuler les taxes et conservent leurs munitions pour une date ultérieure, une fois qu’ils pourront mieux quantifier le choc du côté de l’offre Covid19 ».

demain, Mercredi 4 mars, une pré-réunion se tiendra également par téléconférenceet l’Eurogroupe, qui se réunira le 16 mars, à laquelle notre ministre de l’Économie participera Roberto Gualtieri.