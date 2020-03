Coronavirus: Giacomoni (Forza Italie), projet de décret incomplet sur la fiscalité et la famille

15 mars 2020, par Massimiliano Volpe

Le gouvernement finalise le décret qui fournit une aide économique à la santé et aux familles pour faire face à l’urgence du coronavirus.

selon Sestino Giacomoni, Vice-président de la commission des finances à la chambre et membre de la coordination de la présidence de Forza Italia «iLa disposition tant attendue plus qu’un décret, selon les projets, semble être un décret: alors que les mesures sanitaires sont celles souhaitées et que la somme attendue d’environ 20 milliards est proche du chiffre indiqué par Forza Italia, du côté du fisc, des entreprises et des travailleurs nous sommes loin de ce qui est nécessaire.

Le délai de paiement des cotisations de seulement quatre jours ne peut pas être reporté, la possibilité de paiement par versements ne peut être prévue, il n’est pas possible de continuer à discriminer les travailleurs indépendants et les indépendants.

On ne peut pas discriminer les familles sur la base des revenus, ni les entreprises sur la base du chiffre d’affaires et surtout on ne peut pas penser à remercier ceux qui mettent leur vie en danger pour sauver les autres avec seulement 100 euros. Forza Italia a jusqu’à présent toujours collaboré de manière constructive et fera tout ce qui est en son pouvoir pour transformer ce décret en un véritable décret qui, en plus de l’urgence sanitaire, s’attaque sérieusement à l’urgence économique: notre objectif est de stopper la pandémie non l « économie».

