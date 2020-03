Coronavirus. Giacomoni: “suspendre toutes les listes de prix européennes”

8 mars 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

Sestino Giacomoni, membre de la Coordination de la Présidence de Forza Italia et Vice-président de la Commission des finances de la Chambre, dans une note envoyée à la presse, a déclaré que:

“Le risque que la spéculation soit maîtresse de l’ouverture des marchés est tout, mais il faut aussi être conscient du signal négatif que nous donnerons aux investisseurs si seule la bourse italienne fermait. La vraie chose à faire aujourd’hui serait de partager avec l’Europe la fermeture de toutes les listes européennes pour un temps limité et nécessaire afin de prendre des mesures pour réduire la volatilité et la spéculation. Dans des conditions normales, la spéculation est physiologique, mais dans des conditions telles que la situation actuelle, la spéculation, c’est-à-dire les ventes à découvert, les prêts de titres, les échanges de programmes, la volatilité du carburant et l’incertitude. Volatilité et incertitude qui à leur tour alimentent la panique et les comportements irrationnels. La panique entraîne une baisse de la consommation et compromet encore le système économique “.

Bref, les appels se multiplient pour éviter qu’à la réouverture des marchés, l’effondrement de la valeur des indices et surtout l’effondrement de certains titres et de certains secteurs en particulier. Le marché italien pourrait également être visé par la spéculation, même en ce qui concerne le rendement des obligations d’État.

Diego Della Valle avait été, ces derniers jours, https://www.finanzaonline.com/notizie/coronavirus-diego-della-valle-tods-azi- ils ont-perdu-fortune-parce-que-pas-vous-et- gros à les sacs

dans un article publié par Finanza Online https://www.finanzaonline.com/ pour demander de ne pas montrer le côté de la spéculation en gardant les marchés ouverts.

Mais selon nos sources, Borsa Italiana, ainsi que toutes les autres listes de prix, devraient rouvrir régulièrement.

On verra.

