Coronavirus, Gimbe: les mesures de distanciation sociale ont fonctionné à mi-chemin

L’interprétation des chiffres dans une perspective temporelle suffisamment large est un aspect essentiel de l’analyse de l’urgence coronavirus en Italie. Les résultats des mesures de distanciation sociale, en observant les données avec cette approche, ils se sont avérés cohérents dans la réduction des admissions en USI (troisième graphique ci-dessous).

Cet aspect, bien que fondamental pour maintenir le système de santé en état de traiter ceux qui en ont besoin, rejoint des tendances beaucoup moins rassurantes. En fait, les infections ne ralentissent pas ce qu’on aurait pu espérer. Cela a été rapporté par la fondation à but non lucratif Gimbe, développant une série de graphiques consultables ci-dessous.

“L’efficacité des mesures de distanciation sociale sur l’endiguement de l’épidémie dépend de trois facteurs: l’actualité, l’intensité et l’adhésion de la population. Par conséquent, afin d’évaluer les effets des décrets #IoRestoACasa et Close Italia, il faut d’abord savoir que nous avons commencé tard, que le verrouillage n’était pas du tout total et que l’adhésion de la population était bonne, mais pas excellente, à en juger le nombre de sanctions relevées lors des contrôles “, a commenté le président de la Fondation Gimbe, Nino Cartabellotta.

La réduction du nombre de nouveaux cas de coronavirus, qui s’est avérée inférieure aux prévisions (premier graphique) selon Gimbe peut s’expliquer par les facteurs suivants:

Efficacité réduite des mesures de séparation sociale: en raison de différentes raisons, en partie non évitables (rôle des sujets asymptomatiques), en partie en raison de problèmes de santé (suivi des contacts insuffisant, isolement inadéquat du domicile

Mesures inadéquates sur le lieu de travail et dans les espaces clos, y compris les moyens de transport, et comportement individuel inapproprié.

“Dans tous les contextes régionaux et locaux où le contrôle des nouveaux cas est insuffisant” et pour les cas indiqués ci-dessus, des mesures de suivi devraient être adoptées “afin de mettre en œuvre les contre-mesures appropriées”.

Parmi ceux-ci, Gimbe suggère «l’identification de cas dans des sous-groupes de la population n’a pas été suffisamment explorée “en particulier” parmi les agents de santé, les invités des résidences pour personnes âgées et les maisons de repos, les détenus des prisons “. En outre, “une recherche plus efficace des contacts et le nombre croissant de cas d’oligo / asymptomatiques identifiés dans la zone” sont demandés.

“Malgré l’enthousiasme contagieux pour le début de la” phase 2 “, la plus grande prudence est de mise”, a conclu le président de Gimbe, “si aujourd’hui, en effet, les hôpitaux et les unités de soins intensifs commencent à” respirer “, les chiffres confirment que la courbe de la l’infection n’est pas du tout maîtrisée et le risque d’une nouvelle poussée dans les cas est toujours caché “.