Coronavirus, Gimbe: nous ne sommes pas prêts pour la phase 2, les infections sont toujours en hausse

23 avril 2020, par Alberto Battaglia

Le cours des infections de coronavirus en Italie, il continue à préconiser la plus grande prudence, malgré le fait que la sortie du pays de l’isolement ait déjà été esquissée, avec le début de la soi-disant phase 2. C’est la position exprimée par la fondation à but non lucratif Gimbe, spécialisée dans l’information scientifique et la santé. «Surveillance indépendante de la Fondation Gimbe sur les changements hebdomadaires, il documente une nouvelle tendance à l’amélioration du côté hospitalier, en particulier sur les soins intensifs, mais pas encore sur le nombre d’infections et de décès “, a commenté le président de la fondation, Nino Cartabellotta.

Au cours de la semaine du 15 au 22 avril, les données sur la tendance de l’épidémie en Italie sont les suivantes:

Nombre total de cas: +22,172 (+ 13,4%)

Décès: +3 340 (+ 15,9%)

Hospitalisé avec symptômes: -3838 (-13,9%)

Soins intensifs: -695 (- 22,6%)

Dans le graphique ci-dessous, le nombre de nouveaux cas par jour au 22 avril.

Selon Gimbe, ces données indiquent que la stabilisation des contagions n’a pas encore eu lieu et, conformément aux lignes directrices de la Commission européenne, il n’y aurait pas d’espace pour réduire les mesures anti-contagion. Selon la Commission, en effet, il est “fondamental de réduire et de stabiliser le nombre d’hospitalisations et / ou de nouveaux cas pendant une longue période”, 10 jours après le début de la phase 2: selon Gimbe, le nombre de nouveaux cas en Italie reste élevé et n’a pas du tout atteint une stabilisation prolongée.

«Si le paramètre de la réouverture, quoique progressive, est la décongestion des hôpitaux et des unités de soins intensifs, nous sommes presque prêts; mais si nous ne voulons pas risquer une nouvelle flambée des cas, les chiffres imposent la plus grande prudence, à la fois parce que certaines régions et de nombreuses provinces sont encore en pleine phase 1, et parce que les éventuels effets négatifs de la réouverture ne seront visibles qu’après 2-3 semaines “, a conclu Cartabellotta.

