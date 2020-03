Coronavirus, Goldman Sachs s’attend à une croissance nulle aux États-Unis en 2020

Alors qu’un Wall Street les bourses devraient rouvrir massivement en début de semaine, à la suite des nouvelles restrictions annoncées dans diverses régions du pays pour contenir la propagation de la coronavirus, les perspectives économiques générales commencent également à se dégrader sensiblement.

C’est ce que la banque d’investissement note Goldman Sachs dans ses dernières prévisions: au cours des deux premiers trimestres de 2020, la pandémie et les mesures de confinement vont sévèrement affecter la croissance du PIB américain ramenant le solde de fin d’année à zéro: croissance inchangée. La prédiction précédente de l’économiste en chef de GS, Jan Hatzius, s’établit à un taux de croissance de 0,7% au premier trimestre.

Les estimations actualisées montrent désormais le taux de croissance du premier trimestre 2020 à zéro et la contraction au second à -5%. Goldman Sachs, cependant, connaît une reprise robuste au second semestre.

Un net ralentissement au cours des deux premiers trimestres

La contraction de l’économie sera due, selon Hatzius, non seulement à la baisse de la consommation, mais aussi à “perturbations importantes dans les chaînes d’approvisionnement». “Nous prévoyons que l’activité économique aux États-Unis diminuera fortement pendant le reste de mars et tout au long du mois d’avril, car les craintes de virus amèneront les consommateurs et les entreprises à réduire leurs dépenses de voyages, de divertissement et de repas au restaurant” Hatzius a déclaré dans une note client publiée dimanche.

“Malgré la politique monétaire et budgétaire qui s’oriente fortement vers la relance … ces interruptions et l’inquiétude grandissante du public à l’égard du virus entraîneront probablement une forte détérioration de l’activité économique pendant le reste du mois de mars et tout au long du mois d’avril”, a-t-il ajouté. l’économiste en chef de GS.

Pour le moment, le coronavirus a encore frappé 2 900 personnes aux États-Unis – au cours des dernières heures, la ville de New York a également dû prendre des mesures drastiques pour ralentir la propagation des infections, en fermant des restaurants, des bars et des écoles. Au niveau national, en outre, l’interdiction de voyager a également été étendue aux Royaume-Uni et toutIrlande, après le resserrement des autres pays européens annoncé ces derniers jours.