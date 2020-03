Coronavirus, Gualtieri: “3,6 milliards d’interventions vendredi”

Après les 20 millions déjà alloués, le gouvernement est prêt à déclencher la deuxième phase de l’urgence du coronavirus pour laquelle un ensemble de ressources devrait être 3,6 milliards, soit 0,2% du PIB, avec des interventions qui seront convenues dans les prochains jours avec les partenaires sociaux, les associations professionnelles et les autorités locales. Cela a été annoncé par le ministre de l’Economie, Roberto Gualtieri, interrogé par Repubblica, expliquant que le décret contenant les nouvelles mesures sera lancé vendredi.

Des crédits supplémentaires, explique-t-il, pour lesquels une autorisation parlementaire sera demandée et compatibles avec la flexibilité du pacte de stabilité “étant donné que nous sommes en présence d’un objectif de” circonstances exceptionnelles “”

“Je n’ai aucune raison de craindre que Bruxelles conteste notre demande.”

Les interventions à mettre en œuvre – a indiqué le ministre lors d’un entretien avec Repubblica – en fonction de ces ressources, devront être convenues dans les prochains jours avec les partenaires sociaux, les associations professionnelles et les autorités locales. En tout état de cause, le ministre prévoit que la mesure “contiendra des interventions à tous les niveaux”. Et il conclut:

«Nous avons plusieurs hypothèses en tête. à partir de crédit d’impôt pour les entreprises qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires de plus de 25%, comme cela a été le cas pour le séisme, avec des baisses d’impôts. De la contribution supplémentaire pour i besoins opérationnels du service national de santé un Fonds de licenciement dérogatoire. Personne ne devrait être laissé sans traitement ou perdre son emploi pour le coronavirus. “

Gualtieri dit qu’il est enfin prêt à commencer la phase trois si nécessaire. Et il rassure qu’il n’y aura pas de problèmes de la part de l’Union européenne: Bruxelles accordera la flexibilité nécessaire aux comptes italiens.

Alors que le gouvernement s’apprête à lancer le nouveau paquet pour soutenir l’économie, les analystes travaillent à calculer l’impact de COVID-19 sur les activités italiennes. Selon les économistes de l’IG:

“L’impact sur l’économie italienne sera très important, bien que pour connaître l’impact sur le PIB, nous devrons attendre encore quelques mois. Après les récents chiffres du PIB pour le quatrième trimestre 2019, qui s’établissaient à -0,3% d’un trimestre à l’autre, nous pensons qu’il est désormais inévitable que Le PIB du T1 2020 sera en territoire négatif (estimations comprises entre -0,3% et -0,5%), en raison de l’impact de l’urgence du coronavirus. En cas de confirmation de nos attentes, lL’Italie se terminera par la soi-disant “récession technique”, avec deux trimestres négatifs consécutifs. Nos attentes pour l’ensemble de 2020 sont également négatives, avec une baisse du PIB comprise entre 0,2% et 0,6% “