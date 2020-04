Coronavirus, Hope: “L’Italie en lock-out jusqu’au 13 avril”

1 avril 2020, par Alessandra Caparello

la Le verrouillage de l’Italie il restera en vigueur jusqu’au 13 avril au moins. La date a été donnée par le ministre de la Santé, Roberto Speranza, dans un rapport au Sénat sur l’urgence du coronavirus en cours dans notre pays.

“Les données s’améliorent mais ce serait une erreur de optimismes faciles. L’alarme n’a pas cessé et c’est pourquoi il est important de maintenir toutes les mesures de limitations économiques et sociales et les déplacements individuels jusqu’au 13 avril “.

Le ministre a mis en garde contre la nécessité de ne pas baisser la garde et de vivre avec les mesures restrictives pendant un certain temps. La signature d’un nouveau décret du premier ministre pour l’extension, il devrait arriver déjà dans la soirée.

“Nous sommes au milieu d’une expérience très dure et dramatique et nous aurons le temps et un moyen d’évaluer chaque acte et conséquence, mais une chose est claire pour tout le monde: le Service National de Santé est l’atout le plus précieux qui puisse exister et nous devons investir avec toutes les forces que nous avons. Le climat politique positif et unifié est une condition préalable essentielle pour maintenir l’unité du pays en ce moment difficile de notre histoire.

Ce n’est pas le moment des divisions. L’unité et la cohésion sociale sont indispensables dans ces conditions, comme l’a dit le président Mattarella. Attention aux optimismes faciles qui peuvent faire échouer les sacrifices consentis: il ne faut pas confondre les premiers signaux positifs avec un signal d’alarme arrêté.

La bataille est encore très longue et un mauvais timing ou l’anticipation de mesures frustrerait tout (…) La phase de partage avec le virus devra être gérée avec le Comité Scientifique Technique, avec prudence et en gardant les pratiques de comportement responsable “. “Nous devons planifier pour demain et nous le faisons déjà, mais nous ne devons pas nous tromper”.

Le ministre a également indiqué la nécessité de ramener le paramètre sous le niveau 1 R avec zéroou l’indice de contagion. Il s’agit d’éviter que le système de santé national ne soit touché par un nouveau tsunami, mais la route est encore longue “aussi parce qu’en l’absence d’un vaccin, tout est” très difficile “.

