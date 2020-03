Coronavirus invite les 11 derniers magasins Beales à fermer 2 semaines plus tôt

Les 11 magasins restants de Beales fermeront jeudi, mettant fin au détaillant de 139 ans,

Les 11 derniers grands magasins Beales devraient fermer deux semaines plus tôt que prévu après que la pandémie de coronavirus ait provoqué une chute des échanges.

Les magasins restants fermeront jeudi, mettant fin au détaillant de 139 ans, les employés étant alors licenciés.

Avant son entrée en fonction en janvier, Beales employait 1 050 employés d’atelier dans 23 magasins.

Les administrateurs de KPMG ont déclaré: «Bien que cela ait deux semaines d’avance sur le calendrier initial des administrateurs, l’impact de Covid-19 sur l’environnement de vente au détail signifie que le trading ne peut plus être pris en charge.»

Le personnel continuera de travailler jusqu’à la fermeture des bureaux samedi pour aider à emballer le stock résiduel et à résoudre divers autres problèmes de fermeture.

La majorité des employés seront alors licenciés, tous les salaires étant payés jusqu’à la date de leur licenciement inclus.

Will Wright, partenaire et administrateur commun de KPMG, a déclaré: «S’il est regrettable que nous ayons dû prendre cette décision, en particulier compte tenu du soutien fantastique que le personnel a fourni à l’entreprise et aux administrateurs depuis notre nomination, l’impact de ces événements sans précédent les circonstances ne nous ont laissé aucune option alternative.

«Nous travaillerons avec les employés pour nous assurer qu’ils disposent de toutes les informations nécessaires pour soumettre des réclamations au service des paiements de licenciement, ainsi que des détails sur les personnes à contacter pour toute aide et assistance dont ils pourraient avoir besoin.»

Le détaillant s’est glissé dans l’administration en janvier, avant d’annoncer des plans pour les 12 premiers magasins, alors que les discussions avec les acheteurs potentiels ont échoué.

C’est le dernier nom de la rue à souffrir de la flambée des taux d’affaires et de la désertification des centres commerciaux publics en nombre record.

Les 11 derniers magasins qui devraient fermer sont les suivants:

– Beccles

– Chipping Norton

– Insulter

– Fareham

– Great Yarmouth

– Kendal

– Lowestoft

– Poole

– Skegness

– Southport

– St Neots

