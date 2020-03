Coronavirus: Israël lancera un vaccin oral dans quelques semaines

Les chances d’avoir un vaccin contre le coronavirus en très peu de temps, ils arrivent d’Israël. C’est le Jerusalem Post qui rapporte les déclarations d’une équipe de biologistes israéliens qui étudient un vaccin contre Covid-19 dans quelques semaines.

Au cours des quatre dernières années, – rapporte le Jerusalem Post -, une équipe de scientifiques du MIGAL – L’Institut de recherche Galilée, a mis au point un vaccin contre le virus de la bronchite infectieuse (IBV), qui provoque une maladie bronchique affectant la volaille, dont l’efficacité a été démontrée dans des études précliniques menées à l’Institut vétérinaire. “

Pour entrer dans les détails Chen Katz, leader du groupe de recherche en biotechnologie qui explique pourquoi le vaccin contre les coronavirus pourrait arriver en très peu de temps:

“Notre concept de base était de développer la technologie et non spécifiquement un vaccin pour ce type ou type de virus, le cadre scientifique du vaccin est basé sur un nouveau vecteur d’expression protéique, qui forme et sécrète une protéine soluble chimérique qui transporte l’antigène viral dans les tissus de la muqueuse au moyen d’une endocytose auto-activée, provoquant la formation d’anticorps par le corps contre le virus.

L’endocytose est un processus cellulaire au cours duquel des substances sont introduites dans une cellule en entourant le matériau de la membrane cellulaire, formant une vésicule contenant le matériau ingéré. Dans des études précliniques, l’équipe a démontré que la vaccination orale induit des niveaux élevés d’anticorps anti-IBV spécifiques; appelons cela de la chance, nous avons décidé de choisissez le coronavirus comme modèle pour notre système comme preuve de concept pour notre technologie “.

Les chercheurs ont ensuite séquencé le nouvel ARN de coronavirus qui provoque la flambée actuelle dans le monde entier. Après l’avoir examiné, ils ont constaté que coronavirus de volaille il présente une forte similitude génétique avec l’humain et utilise le même mécanisme d’infection.

Par conséquent, fait remarquer Katz, «la probabilité d’atteindre un vaccin humain efficace dans un très court laps de temps augmente; tout ce que nous avons à faire est d’adapter le système à la nouvelle séquence, nous sommes au milieu de ce processus et nous espérons que dans quelques semaines, nous aurons le vaccin entre nos mains. “

Nous faisons tout notre possible pour accélérer le développement, vaccin pourrait obtenir une approbation de sécurité en 90 jours, et ce sera un vaccin oral, qui le rendra particulièrement accessible au grand public; nous discutons actuellement intensément avec des partenaires potentiels qui peuvent aider à accélérer la phase de test humain et à accélérer l’achèvement du développement du produit final et des activités réglementaires.