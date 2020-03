Coronavirus. Italie: qu’adviendra-t-il du PIB et des marchés?

Commissaire: Michele Fanigliulo, WSI Research Office

L’analyse réalisée par le bureau de recherche du WSI, avec le soutien de Maurizio Mazziero, nous apprend que la crise ne sera pas courte mais sera source d’opportunités.

Nous ne sommes pas des virologues, mais étant donné l’impact économique du coronavirus sur l’économie et sur les marchés mondiaux, nous, au WSI, pouvons également nous concentrer sur les chiffres, pour essayer d’extrapoler des informations utiles. Utile pour faire le point sur l’évolution de la maladie en Italie et utile pour comprendre ce qui nous attend d’un point de vue économique et d’approche sur les marchés boursiers.

Commençons par les données publiées par la protection civile tous les soirs à 18h00 (lien: http://www.protezionecivile.gov.it/home) et que nous, du WSI Research Office, surveillons en permanence. Ce qui ressort, c’est que, du moins pour le moment, le travail et l’engagement de la protection civile et des autorités compétentes ont un effet ou ont en tout cas réduit et stabilisé la propagation du coronavirus en Italie par rapport aux tout premiers jours. En effet, comme le précise la protection civile, les effets des politiques de confinement engagées autour du 23 février auraient commencé à montrer les effets au bout d’une semaine environ, le temps d’incubation de la maladie. Les chiffres parlent clairement. Il en est ainsi! En effet, à partir du 2 mars, l’augmentation des personnes infectées s’est stabilisée autour de 20%, certes encore un pourcentage élevé, mais en forte baisse par rapport aux premiers jours.

Maintenant, ce que nous voulons, nous l’espérons et nous sommes sûrs de le voir, c’est une diminution progressive de l’augmentation du nombre de personnes infectées d’un jour à l’autre et en même temps une augmentation de plus en plus des guéris. En fait, la prochaine étape dans la lutte contre les coronavirus. De ce point de vue également, si l’on prend les données du tableau du 2 mars à aujourd’hui, le pourcentage de guérisons du jour au lendemain nous montre un chiffre positif de 52,4%, bien au-dessus de 20% de l’augmentation contagions dans la même période.

la mortalité de plus, chez les personnes infectées, il reste inférieur aux niveaux mondiaux stables, à environ 3,4%. Étant donné largement influencé par les chinois. Cependant, le résultat doit être lu correctement. En plus de garder à l’esprit qu’il existe différentes manières de calculer le taux de mortalité par les scientifiques, le calculer comme un simple rapport des décès sur une journée à l’infection totale de la journée elle-même a un effet de “retard” sur les données. Il est évident que, ayant réduit la croissance des personnes infectées, le taux de mortalité de la maladie augmente en une seule journée, par exemple hier il a atteint 4,5%. Cependant, il est certainement plus correct de regarder la moyenne de la période qui en Italie est actuellement à 3%, bien en dessous de la moyenne mondiale. En fait, 0,5% fait la différence en termes de vies humaines.

Le gros problème est évidemment un autre, comme maintenant tout à fait clair, ou le pourcentage de patients qui se retrouvent dans soins intensifs. Pourcentage qui s’est stabilisé autour de 10%. Cela peut provoquer, et est la principale raison des décisions difficiles prises par le gouvernement, la saturation des postes de réanimation dans les hôpitaux italiens, avec des complications non seulement pour ceux qui souffrent de coronavirus et ont besoin d’un traitement hospitalier, mais aussi pour toutes les personnes qui ont besoin réanimation mais n’ont pas contracté le virus.

Tout cela pour dire que l’évolution de la maladie en Italie, premier pays occidental à connaître l’impact économique et social du coronavirus est fondamentale. Selon certaines études épidémiologiques déjà en circulation, le pic en Italie pourrait déjà se produire dans les prochaines semaines, puis commencer à enregistrer une diminution de plus en plus importante du nombre de personnes infectées. Si oui, quel pourrait être l’impact économique sur le pays? On en parle avec Maurizio Mazziero, Analyste financier, professeur SIAT et responsable de l’observatoire des données économiques italiennes publié trimestriellement sur le site Internet de Mazziero Reaserch.

Les impacts sur l’économie italienne: on en parle avec Maurizio Mazziero

Maurizio, en supposant que le pic des infections se situe dans quelques semaines, quels seront les impacts sur le PIB italien pour cette année?

«Selon mes calculs, la première semaine de propagation du virus, celle de fin février, a pesé sur le PIB italien pour environ 4 milliards. Au lieu de cela, le 1er mars, nous devrions être autour de 3 milliards. Si nous considérons le modèle épidémiologique qui estime le pic d’infection entre le milieu et la deuxième partie de ce mois, nous pouvons étendre cet impact pendant au moins 3 semaines supplémentaires, puis le réduire à 2 milliards pendant deux semaines supplémentaires. Le total a un impact d’environ 16 milliards sur le PIB italien au premier trimestre 2019. Une réduction d’environ 3,5% t / t sur le produit intérieur brut (en moyenne 430 milliards) au premier trimestre. Cela implique malheureusement que, compte tenu de la clôture négative du quatrième trimestre 2019, nous sommes en récession technique. Récession qui devrait se poursuivre également au deuxième trimestre lorsqu’une baisse de 1-1,5% t / t est atteinte. A partir de là, troisième et quatrième trimestres, considérant toujours que les estimations sur la contention du virus sont correctes, nous aurons une forte accélération de l’économie italienne “.

Que pouvons-nous dire au niveau mondial?

“Le vrai problème sera de savoir comment l’Allemagne, le moteur de l’Europe, et les États-Unis, le moteur de l’Occident, réagiront à la propagation du coronavirus. En fait, le marché nous donne déjà un avant-goût de ses craintes, pour l’instant un fort ralentissement de l’économie mondiale et donc aussi en Europe et aux USA. Cependant, il est difficile d’estimer aux États-Unis, la densité de la population, le système de santé et la force économique changent. Bref, trop de variables et malheureusement cette incertitude pénalise les marchés boursiers. Que pouvons-nous dire judicieusement? Peut-être que tous les maux ne nuisent pas. La Chine sort de cette situation et la croissance reviendra bientôt à la normale, mais le raisonnement important pour nous, les Occidentaux, en est un autre et c’est au niveau de la chaîne d’approvisionnement. La production en Chine est devenue de plus en plus chère pour les entreprises qui n’avaient plus la commodité d’il y a des années et les problèmes des dernières années, entre tarifs, vol de technologie et épidémies, ont trop souvent posé des problèmes évidents aux chaînes de production qui s’y trouvent. Cette épidémie entraînera probablement un déplacement des zones de production de la Chine également vers l’Occident, en particulier vers les pays qui pourront attirer des investissements. Une forte refonte de la supply chain et une opportunité pour nous. De plus, à leur départ, les entreprises devront démarrer par machine, garantissant non seulement la satisfaction de la demande, mais aussi la demande de remplacement des stocks, désormais au minimum. Cela donnera une impulsion importante à l’économie et une inflation enflammée qui sera également bien perçue par les banques centrales. “

Impacts sur les marchés: la prudence reste de mise

Nous nous inspirons de l’entretien avec Maurizio Mazziero pour enquêter également sur les impacts sur le marché et essayer de comprendre ce à quoi nous pouvons nous attendre à court et moyen terme.

Comme l’a suggéré Mazziero, le marché ne sert (pour l’instant) qu’un fort ralentissement en Amérique, bref, considère déjà le fait que le virus aura un impact sur l’économie avec des étoiles et des rayures. Mais cela est maintenant clair. Pensons par exemple à double baisse de taux de précaution de la Fed et de la BoC (Banque centrale canadienne) cette semaine. Une démarche que le même mois les deux banques centrales n’ont faite depuis 1995 qu’à 5 reprises: avril, octobre et décembre 2001 puis novembre 2008 et janvier 2009. Bref, lors des deux dernières grandes récessions économiques de l’histoire des dernières décennies. Évidemment, les temps ont changé, les banques centrales interviennent désormais de manière de plus en plus massive, à tel point qu’elles ont désormais drogué les marchés. Cependant, il y a un signe de prudence et il ne faut pas le sous-estimer.

Alors, à quoi peut-on s’attendre à court et moyen terme. Pour l’instant, l’orientation semble encore baissière. Une simple analyse du sentiment du marché réalisée sur VIX (qui mesure la volatilité implicite de l’indice S&P 500) semble suggérer que la baisse n’est pas encore terminée et que même en supposant un rebond substantiel, dans 90% des cas à 1 ou 2 mois, les marchés en situation de stress se trouvent ainsi important, ils réagissent en développant un double minimum et seulement rarement des inversions en V.

Nous avons en effet développé un système d’analyse des sentiments du marché qui identifie une phase de forte peur sur les marchés boursiers chaque fois que le VIX dépasse les 30 points et que le RSI appliqué au VIX entre en forte surachat, une dynamique enregistrée également la semaine dernière. Lorsque ce scénario se produit généralement, l’indice S&P 500 génère un double minimum. Le deuxième minimum est souvent inférieur, parfois au même niveau ou moins profond que le premier. En appliquant ce système au S&P 500 depuis 2000, il ressort qu’une seule fois il y a eu un virage en V (c’est-à-dire un minimum unique puis un redémarrage par la force des marchés) et il a eu lieu en décembre 2018. Le graphique ci-dessous le montre bien. En rouge, vous avez l’événement sur le VIX, avec le premier minimum sur le S&P 500, et en jaune le deuxième minimum après l’événement lui-même. Les statistiques semblent donc suggérer la prudence.