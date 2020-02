Coronavirus, Italie vu de Londres

par Giuseppe Rodio – Londres

De nombreuses réflexions pourraient être faites sur ce que l’on appelleconducteurs“, Les thèmes qui” guident “les marchés en ces temps … ou quelle sera la dynamique de long terme qui se formera dans les années à venir.

On pourrait parler de coronavirus, et comment les nouvelles inquiétantes du week-end dernier, concernant de nouveaux fronts de contagion en Corée, en Italie et au Moyen-Orient, ont soudain réveillé une bourse qui, jusqu’à la semaine dernière, s’est poursuivie rapidement, se bercant de sa complaisance. Résultat, un effondrement de 5,43% de laIndice FTSE MIB et une résurgence de la volatilité sur les marchés mondiaux, qui commencent à exclure la possibilité de dommages économiques beaucoup plus profonds que prévu initialement.

Cependant, je préfère plutôt me concentrer sur quelque chose qui fait bouger les marchés d’une manière moins évidente et peut-être dans certains cas plus subtile. perceptions… et notamment la perception que les marchés internationaux ont de l’Italie, en tant que pays mais surtout en tant que territoire d’investissement.

Nous, Italiens, avons tendance à en garder un attitude dualiste bizarre. D’une part, et à certains égards, nous percevons notre pays comme le centre du monde, peut-être avec un sentiment de nostalgie refoulée ou d’arrogance historique, étant donné que nous sommes en effet depuis de nombreux siècles … mais aujourd’hui, bien sûr, nous ne le sommes plus (à quelques exceptions près).

D’un autre côté, cependant, nous avons tendance à nous plaindre et à regarder à l’étranger avec admiration, rêver de pays où les choses fonctionnent mieux et, pour rester dans le secteur financier, où vous avez plus d’opportunités d’investissement, avec de meilleures perspectives de profit.

Ma mère me dit souvent: “Je connais le meilleur, et au pire je l’attrape.” Et c’est précisément la réflexion que je veux faire sur la situation en Italie en ce moment particulièrement délicat.

Ceux qui se plaignent ont évidemment raison. Les problèmes historiques à la racine, la bureaucratie exaspérée, les inefficacités du secteur public, le gaspillage, la fiscalité excessive (conséquence inévitable des points précédents), sont des problèmes qui se retrouvent malheureusement aussi dans le domaine des investissements.

Essayez de mettre leurs économies à bon escient elle peut donc devenir fatigante, devant faire face à des réglementations excessives, des impôts élevés et des structures d’exploitation souvent inutilement compliquées.

D’un autre côté, cependant, combien pensez-vous qu’un investissement “passif” dans le marché boursier italien, par rapport à celui anglais ou allemand, aurait pu rapporter l’année dernière?

FTSE MIB: 14,73%

DAX: 13,30%

FTSE 100: -0,37%

Données de la Deutsche Stock Exchange et de la LSE, mises à jour jusqu’au – 24 février 2020, y compris le bain de sang causé par la panique épidémique. Ou, dans quelles conditions sont les grandes banques italiennes, par rapport aux allemandes ou anglaises?

et combien d’autres opportunités d’investissement dans d’excellentes entreprises, qui rivalisent de front sur les marchés internationaux, pensez-vous que notre marché local peut vous offrir? A partir des géants industriels, jusqu’aux nombreuses petites et moyennes entreprises, des réalités dynamiques qui continuent d’émerger et offrent des opportunités de croissance exceptionnelles.

Eh bien, ce même dualisme se retrouve également dans perception que les marchés internationaux et les investisseurs ont de l’Italie. Ultra bureaucratique, politiquement instable et souvent inutile, mais aussi un excellent domaine de recherche pour générer des rendements, des retours, des résultats.

La qualité et la valeur intrinsèque de nombreuses entreprises italiennes sont impeccables, jamais remises en cause. Malheureusement, la stabilité du contexte local est… surtout en ce qui concerne le secteur public, la montagne de dettes qu’il a engendrée dans le passé et, par conséquent, la scène politique.

Au moindre signe d’instabilité, les marchés punissent l’Italie. D’autre part, cependant, et comme cela s’est produit depuis l’été dernier, une réduction des mouvements populistes (considérés comme des signes avant-coureurs de désordre) et un gouvernement au moins relativement stable sont considérés comme des signes encourageants, un terrain plus fertile pour libérer l’immense potentiel de valeur que le système économique du pays est capable de générer.

À la lumière de cela, par conséquent, cela dépend de nous … et bien que nous ayons souvent tendance à mettre l’accent sur les faiblesses plutôt que sur les forces tangibles, la réalité des faits est qu’en ce moment, le verre d’Italie est définitivement à moitié plein … c’est nous allons retrousser nos manches et remplir l’autre moitié!

Il semble, par exemple, que l’État (par le biais de la Banque nationale des terres agricoles) se soit engagé dans un programme selon lequel les grandes propriétés foncières abandonnées depuis des années sont désormais vendues à des prix avantageux, dans le but de les réévaluer et de les rendre productives.

Très bien … le moment est venu de biner