Coronavirus: John Lewis et Waitrose lancent un fonds communautaire de 1 million de livres sterling et un rationnement

John Lewis Partnership a annoncé de nouvelles mesures pour aider ses magasins à répondre aux besoins des clients pendant la crise des coronavirus, en mettant l’accent sur les personnes âgées et les personnes vulnérables.

Il s’agit notamment d’un fonds de soutien communautaire d’un million de livres sterling qui sera distribué par les magasins Waitrose aux communautés locales, et d’un fonds de soutien pour aider le personnel confronté à des coûts supplémentaires en raison de la pandémie.

Le partenariat met également en place un temps de magasinage protégé pour les personnes âgées et les personnes vulnérables dans ses magasins Waitrose, rationne pour tous les clients et fait appel à 2100 membres du personnel de John Lewis pour travailler dans les magasins Waitrose.

“En cette période de crise nationale, le Partenariat John Lewis est pleinement engagé à garantir que nous soutenons les clients, en particulier les personnes âgées et les plus vulnérables”, a déclaré la présidente Dame Sharon White.

«Notre engagement à contribuer au bien-être des communautés dans lesquelles nous opérons a toujours été au cœur de notre entreprise.

«Les partenaires ont été exceptionnels, se soutenant mutuellement et répondant à la forte augmentation de la demande à Waitrose.

«Plus de 2100 partenaires John Lewis aident dans les magasins Waitrose ce mois-ci et soutiennent les livraisons; Je suis vraiment reconnaissant envers tout le monde. »

Le nouveau Fonds de soutien communautaire de John Lewis Partnership, d’un million de livres sterling, sera mis à la disposition des communautés du Royaume-Uni pour aider les personnes dans le besoin dans leurs communautés locales.

Les équipes de chaque magasin travailleront avec leurs communautés pour choisir la meilleure façon d’utiliser le fonds.

Le partenariat a déclaré que l’aide pourrait inclure la mise en place de services de livraison locaux supplémentaires pour soutenir les auto-isolants, les vulnérables, les personnes âgées et leurs soignants, ou la livraison de boîtes d’agrafes aux foyers de soins locaux et aux groupes communautaires, et le don de produits pour créer des trousses de soins pour les clients à partager avec des voisins vulnérables.

En outre, pour aider le personnel qui travaille de longues heures à répondre aux besoins des clients, le partenariat a déclaré qu’il mettrait en place un fonds de soutien pour aider les collègues qui font face à des coûts supplémentaires en raison de la pandémie – tels que les frais de garde d’enfants.

Le personnel se verra également offrir des repas gratuits au travail pendant la crise.

Pendant ce temps, à partir de demain, les personnes âgées, les personnes vulnérables et ceux qui s’en occupent pourront profiter d’une heure de shopping prioritaire et dédiée dans les magasins Waitrose.

Le partenariat a confirmé que l’heure dédiée sera la première heure d’ouverture de la boutique.

Waitrose travaille également sur un moyen de soutenir ses clients vulnérables qui ont besoin de nourriture qui leur est livrée via les achats en ligne.

D’un autre côté, tous les cafés et rôtisseries Waitrose ont été temporairement fermés afin de libérer des heures supplémentaires au personnel pour garder les étagères remplies de nourriture et d’articles essentiels.

Certains magasins Waitrose fermeront également tôt pour donner au personnel le temps de réapprovisionner les étagères.

L’épicier haut de gamme a ajouté qu’il appliquerait un système de rationnement. En plus des limites existantes sur certains articles en ligne, il y aura une limite de trois pour chaque article d’épicerie spécifique, et un maximum de deux paquets de papier toilette par client achetant dans les magasins.

Chez John Lewis, le grand magasin explore les moyens d’offrir ses services à distance aux clients à domicile, comme des cours en ligne ou des conseils d’experts du personnel.

Cela pourrait inclure des conseils de pépinière pour les futurs parents, des conseils de bien-être, des cours d’artisanat et de cuisine ou des appels privés.

