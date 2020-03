Coronavirus: John Lewis fermera temporairement les 50 magasins

John Lewis Partnership a déclaré qu’il serait difficile de prévoir les flux de trésorerie et les bénéfices pour toute l’année, en particulier avec Waitrose qui connaît une demande sans précédent.

// John Lewis Partnership fermera temporairement ses 50 grands magasins en période de pandémie de coronavirus

// 1ère fois dans l’histoire de 155 ans de John Lewis qu’elle ne sera pas ouverte au commerce – elle est restée ouverte pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale

// Stablemate Waitrose restera ouvert

Le Partenariat John Lewis a annoncé qu’il fermerait temporairement les 50 de ses grands magasins, ce qui en fait le dernier détaillant à avoir volontairement fermé des magasins au milieu de la crise des coronavirus.

Le partenariat a déclaré que la fermeture de l’ensemble du magasin John Lewis sera effective à partir du lundi 23 mars.

Après leur ouverture pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la Grande Dépression et la crise financière de 2008, les fermetures temporaires marquent la première fois dans les 155 ans de John Lewis qu’elle n’ouvrirait pas ses portes aux clients.

Alors que Selfridges et Fenwick ont ​​déjà fermé temporairement leurs grands magasins, House of Fraser et Debenhams, les principaux concurrents de John Lewis, n’ont pas encore franchi cette étape.

Le géant de la vente au détail n’est pas non plus le seul à annoncer des fermetures temporaires de magasins lorsqu’un verrouillage imposé par le gouvernement n’est pas en place comme dans les pays européens voisins.

John Lewis rejoint Clarks, TK Maxx, Ikea, Sweaty Betty, Oxfam, Boden et l’empire Arcadia de Sir Philip Green dans les magasins de coffrage pendant la crise.

Pendant ce temps, l’écurie Waitrose gardera ses 338 magasins nationaux ouverts au commerce et les clients pourront toujours faire leurs achats chez John Lewis via son site Web de commerce électronique, ainsi que faire livrer leurs commandes à leur domicile ou cliquer-retirer depuis leur Waitrose local.

Les halles alimentaires situées dans le magasin phare de John Lewis à Oxford Street à Londres et les magasins Waitrose qui partagent des locaux avec l’espace John Lewis à Kingston, Ipswich, Stratford, Horsham, Basingstoke et Canary Wharf resteront ouverts.

Cependant, les offres de nourriture Waitrose dans les grands magasins John Lewis à Watford, Southampton et Bluewater seront fermées.

«Le bien-être de nos clients, de nos communautés et de nos partenaires est toujours notre priorité absolue», a déclaré Dame Sharon White, présidente de John Lewis Partnership.

«Bien que ce soit le cœur lourd que nous fermions temporairement nos magasins John Lewis, nos partenaires joueront, dans la mesure du possible, des rôles importants pour soutenir leurs collègues partenaires, fournir des services essentiels dans les magasins Waitrose et veiller à ce que nos clients obtiennent ce dont ils ont besoin. via johnlewis.com, qui connaît une demande extrêmement forte.

«Le Partenariat se négocie depuis plus de 155 ans, période au cours de laquelle nous avons traversé de nombreuses périodes difficiles, notamment deux guerres mondiales et la crise financière de 2008.

«À chaque occasion, grâce à nos clients et partenaires, et aux relations de longue date avec nos fournisseurs et parties prenantes, nous sommes sortis plus forts.

«Nous devons tous continuer à nous soutenir mutuellement et notre force et notre résilience seront mises à l’épreuve. Mais ils ne seront pas brisés.

«Je tiens également à remercier personnellement chaque partenaire pour ses efforts extraordinaires, je lui en suis très reconnaissant. Et à la communauté au sens large pour s’être associée à nous pendant des périodes sans précédent. »

Le partenariat a indiqué que, dans la mesure du possible, le personnel de l’atelier de John Lewis sera redéployé pour fournir un soutien supplémentaire à Waitrose et johnlewis.com.

Plus de 2 000 employés de John Lewis travaillent déjà dans les magasins de Waitrose pour répondre à la demande sans précédent de produits d’épicerie et d’autres produits essentiels à la suite de la pandémie.

En outre, plus tôt cette semaine, le partenariat a révélé des mesures pour aider son personnel, notamment la mise en place d’un fonds de soutien pour aider les personnes confrontées à des coûts supplémentaires en raison de la crise.

Le John Lewis Partnership a cité la chute vertigineuse – alors que les Britanniques suivent les conseils du gouvernement de rester chez eux afin de stopper la propagation rapide de Covid-19 – comme la raison de sa décision de fermer temporairement ses grands magasins.

Pour cette raison, le partenariat a déclaré qu’il serait difficile de prévoir les flux de trésorerie et les bénéfices pour toute l’année, en particulier avec Waitrose qui connaît une demande sans précédent.

“Bien qu’il y ait eu une demande croissante de nourriture jusqu’à présent, elle pourrait encore augmenter, car les gens sont invités à rester à la maison”, a déclaré John Lewis Partnership dans un communiqué.

«Nous nous attendons à ce que les ventes de mode diminuent, mais les technologies électriques et domestiques et certaines gammes de produits pour la maison augmenteront, car les gens continuent de travailler à domicile et doivent rester connectés.

«Nous sommes une entreprise diversifiée, résiliente et solide. Notre stratégie financière est axée sur l’amélioration de notre solidité et de notre flexibilité financières et sur une gestion rigoureuse de la trésorerie et des liquidités. »

Le partenariat a également salué la décision du gouvernement d’introduire un abaissement des taux d’affaires, car cela permettrait à l’entreprise d’économiser 160 millions de livres sterling au cours des 12 prochains mois, ainsi que le report de la TVA et le soutien des salaires annoncé hier.

Le géant du commerce de détail a indiqué qu’il avait une bonne liquidité – 950 millions de livres sterling en espèces et 500 millions de livres sterling de crédit non utilisé – ce qui suggère qu’il pourrait faire face à moyen terme.

Malgré cela, John Lewis Partnership a insisté sur le fait qu’il n’était pas complaisant et prendrait de nouvelles mesures pour protéger ses liquidités “dans la mesure du possible” en réduisant les dépenses.

Cela comprend la réduction des dépenses d’investissement et d’investissement par le report ou la suspension de projets et le changement d’activité.

L’entreprise avait initialement prévu de dépenser plus de 500 millions de livres sterling cette année, qui seront désormais considérablement réduites.

Le partenariat reportera ou annulera également 500 millions de livres sterling de dépenses de revenus discrétionnaires, réduira les dépenses non essentielles à tous les niveaux, gèrera le recrutement non essentiel et réduira les dépenses de marketing.

Cela réduira également le pipeline d’approvisionnement en marchandises générales pour refléter l’impact de nos fermetures temporaires de magasins.

