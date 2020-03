Coronavirus: la BCE et le Parlement, la semaine prochaine, de nouvelles mesures attendues

La semaine prochaine, les institutions européennes et italiennes seront réunies pour décider de nouvelles mesures qui, selon toute vraisemblance, augmenteront les stimuli économiques. L’épidémie de coronavirus remet rapidement en cause l’intervention de politiques fiscales et monétaires extraordinaires.

Politique monétaire, réunion de la BCE

Jeudi 12 mars le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se réunira pour la première fois pour décider d’un éventuel renforcement des politiques expansionnistes de soutien à l’économie – si elles suivent l’exemple déjà indiqué, de manière surprenante, par la Réserve fédérale. Par rapport au 23 janvier, date de la dernière réunion du conseil d’administration, la situation sanitaire et économique a profondément changé. Contrairement à la Fed, cependant, l’espace pour de nouvelles interventions expansionnistes est beaucoup plus restreint.

«La BCE semble avoir les mains liées. Avec les taux déjà largement en dessous de zéro (avec tous les effets négatifs pour le système qui suivent) et les obstacles politiques à un nouveau Qe créé par le mécanisme de clé de capital, les munitions laissées disponibles semblent limitées “, a-t-il déclaré. Marco Piersimoni, Gestionnaire de portefeuille principal de Pictet Asset Management. “L’option la plus facilement réalisable aujourd’hui est de réactiver le programme TLTRO, destiné peut-être aux petites et moyennes entreprises. Plus risqué – a poursuivi M. Piersimoni, “serait un éventuel programme d’achat d’obligations bancaires, pour lequel un conflit d’intérêts non négligeable surgirait, puisque la BCE est l’institution de surveillance de dernier recours pour le système bancaire de la région. Paradoxalement, l’achat d’actions de sociétés de la zone euro semble plus plausible en cas d’aggravation de la situation. “

Plus de déficits en Italie, feu vert parlementaire attendu

Quant aux mesures de dépenses publiques, le gouvernement Conte, qui a annoncé une hausse du déficit à 7,5 milliards. L’écart par rapport aux objectifs de finances publiques précédemment approuvés nécessite un passage parlementaire approuvant l’augmentation du déficit. Le rendez-vous est prévu pour Mercredi 11 mars (les chambres, il a été décidé, ne seront ouvertes qu’un jour par semaine pour réduire les risques de contagion).

Le rapport qui prévoit l’écart par rapport aux objectifs budgétaires sera d’abord examiné en commission et ensuite voté par la Chambre et le Sénat. Ce n’est qu’après approbation que le gouvernement pourra procéder à un deuxième décret sur les coronavirus.

“Nous travaillons pour que nous puissions déjà avoir la semaine prochaine, dès que le Parlement, tel que prévu par la procédure, aura voté et autorisé cette dérogation, le décret immédiatement opérationnel et pourra donc immédiatement allouer ces ressources importantes et nous permettre d’affronter la conséquences immédiates du point de vue économique du coronavirus “, a déclaré le ministre de l’Economie, Roberto Gualtieri.

Aux États-Unis, un L a déjà été approuvé à la Chambre des représentantsoeuf qui alloue 8,3 milliards de dollars pour le confinement de l’infection covid-19 sur le territoire national.

“Le principal scénario de risque”, a écrit Piersimoni, “est d’avoir une propagation très rapide de l’épidémie aux États-Unis: toute restriction de l’activité économique qui impliquerait un ralentissement de la consommation aux États-Unis précipiterait encore la situation”.