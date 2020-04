Coronavirus, la BoE financera directement les dépenses du gouvernement britannique

la Banque d’Angleterre se prépare à faire ce qui, au contraire, est strictement interdit à la BCE: financer directement les dépenses de l’Etat. Elle est la première banque centrale au monde à assumer cette tâche extraordinaire pour répondre aux besoins de dépenses publiques dictés par l’urgence du coronavirus.

Une décision qui rappelle, en raison de la fermeté avec laquelle le marché obligataire Gilt est exclu, quelque chose dans le style du Zimbabwe, où la création prolongée de nouvelles devises a généré des effets inflationnistes catastrophiques.

Dans ce cas, a souligné le gouvernement britannique, ce sera un programme “temporaire et de courte durée“Ce qui facilitera la tâche du gouvernement de financer ses dépenses, sans avoir à se soucier des émissions d’obligations d’État et des taux d’intérêt. Déjà à la mi-mars, le stress sur les marchés a mis en évidence comment la crise des coronavirus aurait pu entraîner une douloureuse augmentation du coût de la dette du Royaume-Uni.

Pour le moment, cela ne s’est pas produit grâce au programme massif d’achat de titres de la Banque d’Angleterre.

Comment fonctionne le financement de la BoE

Compte tenu de l’augmentation des besoins de dépenses, le gouvernement a annoncé qu’il étendrait la taille du compte bancaire détenu à la Banque d’Angleterre le “Facilité des voies et moyens». Il passera de 370 millions de livres à des dimensions potentiellement illimitées. “En plus de réguler temporairement les flux de trésorerie du gouvernement, l’outil W&M soutient la fonction de marché en minimisant l’impact immédiat d’une collecte de fonds supplémentaire sur les marchés de la dorure”, a écrit l’exécutif dans sa communication.

Déjà en 2008, le même compte avait été remis en cause pour faire face à la crise financière, avec un budget de 20 milliards de livres. Il est très probable que ce chiffre sera dépassé dans le contexte de cette crise.

La banque centrale elle-même avait signalé qu’il était peu probable d’utiliser cet outil il y a quelques semaines à peine: le 18 mars, le gouverneur Andrew Bailey avait qualifié le mécanisme des voies et moyens de “caractéristique historique” et rappelé le Financial Times. n’est donc plus pertinent. “Je ne pense pas que le gouvernement soit actuellement incapable de se financer”, a déclaré le gouverneur de la BoE à cette occasion. Les choses ont évidemment changé très rapidement.