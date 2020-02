Coronavirus: la Chinoise hospitalisée à Spallanzani s’est remise

26 février 2020, par Alessandra Caparello

Le citoyen chinois atteint de coronavirus est guéri et admis à l’Institut Spallanzani de Rome depuis fin janvier. Cela a été annoncé par le conseiller régional de santé Alessio D’Amato.

La femme chinoise qui était, avec son mari, le premier cas en Italie est négative pour COVID-19. Lors d’une visite à l’hôpital ce matin, j’ai également vu son mari qui est en excellent état. Hier, pour la première fois, les tests de recherche du nouveau coronavirus ont été négatifs.

Le couple chinois hospitalisé à Spallanzani

La femme, ainsi que son mari, déjà négatifs depuis plusieurs jours, avaient été les deux premiers cas enregistrés en Italie de coronavirus et hospitalisés avec Spallanzani qui a isolé le virus pour l’occasion, disposant ainsi d’une plus grande disponibilité de données sur le virus qui permettra “d’améliorer la méthodes de diagnostic existantes et en créer de nouvelles “.

Les deux touristes chinois logeaient dans un hôtel du centre de Rome. Comme on peut le lire dans le bulletin médical Spallanzani:

Le pronostic du couple chinois de cas confirmés de Covid-19 est dissous aujourd’hui, 29 jours après l’hospitalisation. Le couple est actuellement hospitalisé à séjour hospitalier ordinaire. La femme a été transférée aujourd’hui de la réanimation au service dans des conditions cliniques clairement améliorées, alertes et orientées. Son mari, toujours hospitalisé sur une base ordinaire, poursuit avec succès sa rééducation “.

Par conséquent, le nombre de personnes guéries par un coronavirus dans le monde est en constante augmentation. Selon les constatations du Plateforme de l’Université Johns Hopkins, unaux alentours du 12 février 26, 2020, 30 258 des 81 128 cas d’infection détectés.

