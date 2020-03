Coronavirus, la Commission européenne annonce son soutien: “Flexibilité maximale”

La discipline budgétaire et les règles relatives aux aides d’État, qui en temps ordinaire empêchent divers pays de financer directement leurs entreprises, seront mises entre parenthèses jusqu’à ce que l’urgence du coronavirus soit revenue. La Commission européenne l’a annoncé lors de la conférence de presse tenue par le président Ursula von der Leyen, flanqué des autres vice-présidents exécutifs: “flexibilité maximale” était l’expression exprimée par le président. L’exécutif européen a également déverrouillé 37 milliards d’euros par des «fonds structurels dormants» que les États n’étaient pas autorisés à utiliser auparavant pour répondre, au niveau européen, aux besoins de santé et de soutien au monde du travail.

Von der Leyen espère cependant que le le marché unique, et donc la libre circulation, peut rester fonctionnel: “Certains contrôles peuvent être justifiés – a-t-il dit -, mais une interdiction générale de voyager n’est pas considérée comme efficace par l’OMS et a un impact social et économique significatif, ainsi que bouleverser la vie des entreprises et des personnes. Les mesures prises doivent être proportionnées “.

Cet appel s’applique également aux blocages dans la circulation de matériel sanitaire comme les masques: matériel qui selon le président de l’exécutif européen “doit atteindre ceux qui en ont besoin”. “L’UE s’emploiera à accélérer” la production, l’approvisionnement et la coordination “.

Concernant l’assouplissement des règles en matière d’aides d’État, créées pour garantir une concurrence loyale au sein de l’UE, la commissaire Margrethe Vestager a déclaré: «Nous travaillons sur un nouveau cadre pour guider les gouvernements sur la manière d’utiliser les aides d’État. pour aider à stabiliser l’économie. “

La Commission sur l’Italie

“Nous sommes prêts à aider l’Italie avec tout ce dont elle a besoin, en ce moment elle est gravement affectée par le virus, nous soutenons tout ce dont elle a besoin et tout ce qu’elle demandera. Le prochain pourrait être un autre État membre », a ajouté von der Leyen lors de son discours.

Les deux commissaires chargés des affaires économiques et de la stabilité financière, Gentiloni et Dombrovskis, ont envoyé une communication au ministère de l’économie indiquant que “toute mesure” ponctuelle “sur les dépenses, décidée en fonction de la réponse à la pandémie, sera exclue pour définition à partir du calcul du déficit structurel et il ne sera pas pris en compte lors de l’évaluation du respect de l’effort fiscal requis par les règles existantes. En outre, la Commission européenne évaluera toute demande éventuelle au titre de la “clause d’événements imprévus”, en utilisant la flexibilité maximale “prévue par les traités européens. (ci-dessous le passage de l’intervention dédiée à l’Italie).