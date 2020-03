Coronavirus: la coopérative accélère sa campagne de recrutement de 5000 personnes

La coopérative n’est pas le seul épicier à se lancer dans une campagne de recrutement pour répondre à la poussée des achats de panique des clients en raison de la crise des coronavirus.

La coopérative doit créer 5 000 postes en magasin qui fourniront un emploi temporaire aux travailleurs de l’accueil qui ont perdu leur emploi en raison de la crise des coronavirus.

Le détaillant d’épicerie a déclaré qu’il simplifie son processus de recrutement afin que les candidats retenus puissent commencer à travailler en quelques jours.

Des emplois permanents seront également proposés dans les 2600 magasins de la Coop à travers le pays.

«La coopérative a un rôle essentiel à jouer pour soutenir nos membres, nos clients et nos collègues, ainsi que les communautés locales dont nos magasins sont au cœur», a déclaré le directeur général de Co-op Food, Jo Whitfield.

«Alors que nos collègues des magasins et des dépôts travaillent sans relâche pour s’assurer que les gens ont les éléments essentiels dont ils ont besoin, nous sommes tous trop conscients que de nombreuses personnes travaillant dans les bars, les pubs et les restaurants sont actuellement sans emploi.

«Il est parfaitement logique pour nous d’essayer d’absorber temporairement une partie de cette main-d’œuvre hautement qualifiée et talentueuse qui est si apte à fournir un excellent service client, alors que nous travaillons ensemble pour nourrir la nation.

«Nous parlons à un grand nombre d’organisations dont les effectifs ont été affectés par cette situation.

«À toute personne occupant ce poste et à la recherche d’un emploi dans l’un de nos magasins, notre message est simple – veuillez nous contacter dès maintenant. Nous avons rendu le processus de candidature plus rapide que jamais et espérons avoir de nouveaux collègues sur le terrain dans un jour ou deux.

“Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’une coopération réelle et tangible alors que nous cherchons à soutenir l’économie dans son ensemble et à aider la nation à surmonter cette période difficile.”

La coopérative n’est pas le seul épicier à se lancer dans une campagne de recrutement pour répondre à la poussée des achats de panique des clients en raison de la crise des coronavirus.

Plus tôt cette semaine, Morrisons a déclaré qu’il ferait «sa part pendant l’urgence» en élargissant la livraison à domicile à plus de ménages et en créant 3500 emplois supplémentaires – 2500 préposés à la cueillette et chauffeurs et 1000 emplois dans les centres de distribution.

Comme la coopérative, le détaillant Big 4 a déclaré qu’il offrirait les emplois aux «personnes touchées» par la pandémie de coronavirus.

La coopérative a ajouté que le personnel occupant des postes de soutien aux entreprises qui ne travaille pas actuellement dans les magasins ou les centres de distribution est encouragé à «prêter main forte» dans ses succursales locales pour aider à reconstituer les étagères.

Plus tôt cette semaine, la coopérative a annoncé des mesures pour lutter contre la faim pendant les vacances chez les élèves en raison de fermetures d’écoles imprévues.

Environ 6 500 élèves de 25 écoles de l’Académie coopérative qui bénéficient actuellement de repas scolaires gratuits recevront un bon de 20 £ pour chaque semaine de fermeture des écoles.

avec fils PA

