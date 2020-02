Coronavirus, la Fed craint la contagion de l’économie mondiale. Trump revient pour demander des taux plus bas

Préoccupation concernant la propagation de la coronavirus entre également dans la rhétorique de Fed. Bien que, dans l’ensemble, la Banque centrale américaine se déclare optimiste quant à la capacité de l’économie américaine à résister aux vents de crise.

“Les difficultés économiques de la Chine, causées par la propagation de l’épidémie de coronavirus, pourraient affecter le reste de l’économie mondiale”, a-t-il déclaré hier. Président de la Réserve fédérale Jerome Powell, lors de son audition à la Chambre des États-Unis. “La Fed surveille attentivement la situation.”

Powell souligne que la nouvelle menace de coronavirus survient à un moment où les tensions se sont apaisées et les incertitudes commerciales se sont apaisées. Cependant, il qualifie la politique monétaire actuelle de la Fed de “appropriée” et demande un budget américain “plus soutenable”.

Dans l’ensemble, le numéro un de la Réserve fédérale se dit plutôt optimiste quant aux perspectives d’avenir. L’expansion économique de l’économie des étoiles et des rayures, maintenant dans sa onzième année, est la plus longue jamais enregistrée dans l’histoire.

Au cours du deuxième semestre 2019, “l’économie a semblé résiliente aux obstacles mondiaux qui s’étaient intensifiés l’été dernier”, l’activité économique s’améliorant davantage et le marché du travail se renforçant, a déclaré Powell lors de la intervention à Comité des services financiers de la Chambre.

Ses commentaires font suite au rapport officiel, présenté vendredi par la Fed au Congrès américain, où la position de la banque centrale est soulignée, selon laquelle la fourchette de référence actuelle pour les taux d’intérêt à court terme – entre 1,5% et 1,75% – il est “approprié” pour favoriser l’expansion.

Grâce à l’élimination de l’incertitude sur la politique commerciale et la stabilisation de la croissance mondiale, Powell ne voit aucune raison d’ajuster les taux d’intérêt américains, à moins que de nouveaux développements nécessitent une “réévaluation matérielle” des perspectives actuelles.

Et juste sur les taux d’intérêt, hier la controverse habituelle avec le Le président américain Donald Trump.

“Quand il a commencé son témoignage – Trump a écrit sur Twitter – le Dow Jones a gagné 125 points et était en croissance. Dès qu’il a parlé, il a continué à descendre, comme toujours, et maintenant il est à -15. L’Allemagne et d’autres pays sont payés pour emprunter de l’argent. Les taux de la Fed sont trop élevés, le dollar est trop fort pour les exportations. “