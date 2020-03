Coronavirus. La Fed met à zéro les taux et achète des titres pour 700 milliards

15 mars 2020, par Leopoldo Gasbarro

WASHINGTON – La Réserve fédérale a réduit le taux d’intérêt de référence à zéro et a lancé un 700 milliards QE dollars en achetant des bons du Trésor. Il s’agit d’une véritable bombe financière, une tentative agressive d’empêcher les marchés de réagir négativement à l’avancée de la pandémie de coronavirus.

“L’épidémie de coronavirus a endommagé des communautés et perturbé l’activité économique dans de nombreux pays, dont les États-Unis”, a déclaré la Fed.

“La Réserve fédérale est prête à utiliser sa gamme complète d’outils pour soutenir le flux de crédit aux ménages et aux entreprises.”

Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse à 18h00.

L‘ opération.

La Fed achètera au moins 500 milliards de dollars d’obligations du Trésor et 200 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires dans les prochains mois pour aider à débloquer les marchés. Le QE commencera demain.

La Fed a déclaré avoir activé des lignes de change avec cinq autres banques centrales, dont la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre. Il s’agit également d’équilibrer les marchés européens et d’éviter les effets domino comme ceux de la semaine dernière. Une cure de cheval, la plus forte jamais annoncée par la FED.

