Coronavirus: la Fondation TK Maxx & Homesense crée un fonds de 1,7 million de livres sterling

Tous les associés européens de TK maxx & Homesense pourront nommer des organisations caritatives locales pour recevoir une subvention du fonds.// TK Maxx & Homesense créer un programme de 1,7 million de livres sterling au milieu de la pandémie Covid-19 // Le programme comprend des dons à des associations caritatives locales et Alliance de secours en cas de catastrophe de la Croix-Rouge britannique

Conformément à de nombreux autres détaillants, la Fondation TK Maxx et Homesense a créé un programme de 1,7 million de livres en réponse à la pandémie de coronavirus.

Le fonds comprend un fonds communautaire spécial de 1 million de livres sterling, dédié au financement des associations caritatives locales qui se mobilisent dans la lutte contre le virus.

«Tous nos associés européens – de nos magasins à nos centres de traitement et bureaux – auront la possibilité de nommer des organisations caritatives locales qui soutiennent les plus vulnérables de leurs communautés pour recevoir une subvention de ce fonds.» La présidente de TJX Europe, Louise Greenless, a déclaré.

La deuxième partie du programme est un fonds Tackle Covid-19 de 700 000 £ qui verra des dons à des organisations caritatives de santé mentale et NHS Charities Together au Royaume-Uni et à la Croix-Rouge en Pologne, en Allemagne et en Irlande.

Il comprend également un don de 100 000 £ à l’appel dédié du Retail Trust CaRe20 au Royaume-Uni, qui œuvre pour fournir des services de soutien émotionnel et pratique aux travailleurs du commerce de détail.

Ce programme s’ajoute à un don de la fondation de 135000 £ à la British Red Cross Disaster Relief Alliance, qui aide des stratégies mondiales de réponse d’urgence révolutionnaires et est utilisé pour soutenir les personnes touchées par l’épidémie de Covid-19 dans le monde entier.

