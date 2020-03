Coronavirus, la pointe de Santo Borsellino (Generali Investments)

Les banques centrales et les gouvernements à l’avant-garde pour tenter d’endiguer l’impact de la crise sur l’économie. Les estimations de la banque d’investissement indiquent une récession tangible dans la première partie de l’année avec des conséquences sur la seconde qui dépendent des effets prolongés de la pandémie.

La fabrication s’arrête d’Italie en Allemagne et la campagne pour la réélection de Trump échoue également dans les inconnues que le coronavirus aura sur le marché du travail et sur la course de Wall Street qui est entrée dans la phase “ours” après les pics atteints dans le premier deux mois de 2020. “Nous enregistrons une volatilité sur les niveaux de la fissure de Lehman qui affecte les activités de marché, mais si vous restez concentré sur le long terme et le contrôle des risques, les opportunités ne manquent pas”, explique-t-il Santo Borsellino, Responsable de la mise en œuvre de la gouvernance d’entreprise et des relations institutionnelles pour Generali Investments.

Une profonde récession mondiale est à craindre; les banques centrales ont pris le terrain aussi farouchement que les gouvernements avec des stimuli budgétaires. Qu’est-ce que cette situation implique pour le monde obligataire et en particulier le segment des entreprises?

La question n’est plus de savoir s’il y aura une récession mondiale, mais pour combien de temps, avec un impact économique encore difficile à mesurer mais incontestablement important, malgré les injections massives de liquidités par les banques centrales. Pour un gestionnaire d’assurance, l’augmentation des rendements, non seulement liée à des écarts plus larges dans le secteur du crédit et de la dette souveraine, mais aussi à une hausse des taux sous-jacents, ouvre des opportunités dans le monde des gouvernements européens, qui jusqu’à récemment était caractérisé par taux négatifs ou proches de zéro, même pour les maturités longues et les notations non de premier niveau.

Il existe également des signes évidents de bouleversement dans le monde des entreprises: les investisseurs liquident des obligations d’entreprises solides dans le monde Investment Grade pour faire face à des pertes et des sorties. Ici aussi, nous voyons des opportunités.

Comment accompagnez-vous vos clients institutionnels dans cette phase orageuse?

Nous sommes toujours restés aux côtés de nos clients grâce à l’activation en temps opportun de plans de continuité d’activité, appuyés par de solides infrastructures informatiques et numériques et des solutions de cybersécurité, qui permettent à toutes nos équipes d’être pleinement opérationnelles même à distance.

Comme toujours, nous offrons à nos clients toutes nos compétences, ainsi que des informations sur les marchés et les investissements, pour les aider à naviguer dans ce moment très spécial. En outre, Generali a lancé un Fonds international extraordinaire de 100 millions d’euros pour faire face à l’urgence Covid-19, offrir une assistance immédiate aux pays touchés et un soutien à la reprise économique.

L’interview complète de Santo Borsellino, responsable de la mise en œuvre de la gouvernance d’entreprise et des relations institutionnelles pour Generali Investments, sera publiée dans le numéro d’avril du magazine Wall Street Italia.