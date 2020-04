Coronavirus: l’aide déployée par l’Europe

Assurer l’approvisionnement nécessaire à nos systèmes de santé, défendre les emplois, soutenir les entreprises. Les initiatives mises en place par la Commission européenne pour répondre à la crise économique et sanitaire liée à la propagation du coronavirus ont de nombreux objectifs.

Voyons en détail les mesures les plus importantes (mises à jour au 24 avril), comme le montre le site Internet de la représentation de la Commission européenne en Italie:

Appui direct aux systèmes de santé nationaux

Le 2 avril, la Commission européenne a proposé de soutenir directement les systèmes de santé des États membres de l’UE, en mobilisant 3 milliards d’euros sur le budget de l’UE, avec la possibilité de contributions supplémentaires des États membres et d’entités privées.

Conseil européen du 23 avril

Lors de la réunion du Conseil européen du 23 avrilet, les dirigeants des États membres ont approuvé le paquet de 540 milliards d’euros proposé par l’Eurogroupe (composé de 100 milliards SURE, 200 milliards BEI et 240 milliards ESM) et ont confié à la Commission la tâche de définir les caractéristiques et le volume d’un fonds de relance (pouvant valoir entre 1 000 et 2 000 milliards d’euros) visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie. La Commission devrait présenter sa proposition au plus tard le 6 mai.

Le Bazooka de la BCE

Fin mars, la Banque centrale européenne a lancé le Programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP), le nouveau programme de 750 milliards d’euros visant à acheter des obligations d’État, pour aider les 27 pays de l’UE à surmonter l’urgence économique déclenchée par le coronavirus.

Arrêtez le pacte de stabilité

Suite à la proposition de la Commission européenne d’activer la clause de sauvegarde générale du pacte de stabilité et de croissance, les ministres des finances de l’UE ont convenu de suspendre les limites de dépenses des budgets nationaux afin de donner aux pays de l’UE suffisamment d’espace pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Par conséquent, la règle selon laquelle le déficit budgétaire d’un pays reste inférieur à 3% du PIB est suspendue.

Flexibilité du cadre des aides d’État

Le 19 mars, la Commission a adopté un cadre temporaire pour permettre aux États membres de profiter pleinement de la flexibilité offerte par les règles en matière d’aides d’État afin de soutenir l’économie dans le contexte de l’urgence du coronavirus.

Les règles de l’UE en matière d’aides d’État permettent exceptionnellement aux États membres d’agir rapidement et efficacement pour soutenir les citoyens et les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui connaissent des difficultés économiques en raison de l’épidémie de COVID -19.

Le 22 mars, la Commission européenne a approuvé Aide italienne de 50 millions d’euros pour soutenir la production et la fourniture de dispositifs médicaux, tels que des ventilateurs et des équipements de protection individuelle, tels que des masques, des lunettes, des blouses et des combinaisons de sécurité.

Le cadre temporaire a été modifié pour la première fois le 3 avril, augmentant la possibilité d’un soutien public pour la recherche, les tests et la production de produits pertinents pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, protéger les emplois et soutenir davantage l’économie.

Le 9 avril, la Commission européenne a envoyé un projet de proposition aux États membres pour consultation afin d’élargir encore le champ d’application du cadre temporaire.

Le 14 avril, la Commission a approuvé un régime de aide octroyée par l’Italie pour soutenir les travailleurs indépendants et les entreprises avec un maximum de 499 employés touchés par l’urgence du coronavirus.

37 milliards pour la lutte contre le coronavirus

Sur proposition de la Commission européenne, 37 milliards d’euros au titre du les politiques de cohésion visent la lutte contre le coronavirus et les systèmes de santé, les entreprises et les travailleurs touchés par l’urgence. Entre 6 et 10 milliards (calculs en cours) bénéficieront à l’Italie.

Licenciements européens

Le 2 avril, la Commission européenne a proposé SURE, un outil de solidarité de 100 milliards d’euros pour aider les travailleurs et les entreprises en difficulté. Grâce à SURE, les prêts garantis par les États membres seront décaissés.

Liquidité pour les entreprises

Un milliard d’euros sera réorienté du budget de l’UE pour garantir la Fonds européen d’investissement, afin d’inciter les banques à fournir des liquidités aux PME et aux moyennes capitalisations. Les financements ainsi mobilisés, pour un total d’environ 8 milliards d’euros, permettra d’aider au moins 100 000 PME et PME européennes.

Moratoire sur la dette

La Commission européenne accordera un allégement de la dette aux débiteurs touchés par la crise.

Fonds de solidarité

La Commission européenne propose d’étendre le champ d’application du Fonds de solidarité de l’UE pour inclure la crise de santé publique, afin de le mobiliser en cas de besoin pour les États membres les plus touchés. Jusqu’à 800 millions d’euros sont disponibles en 2020.

Fonds d’ajustement à la mondialisation

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pourrait également être mobilisé pour soutenir les travailleurs indépendants et ceux qui ont perdu leur emploi dans les conditions fixées par la réglementation actuelle et future. En 2020, jusqu’à 179 millions d’euros sont disponibles.

Fonds pour les start-ups innovantes

Il existe un budget de 164 millions d’euros pour les Start Ups et les entreprises technologiques qui planifient des idées innovantes pour répondre à l’urgence Covid-19.

Fonds pour soutenir la recherche

47,5 millions d’euros déjà alloués à la recherche, au diagnostic, aux traitements, soutenant 18 projets axés sur le coronavirus impliquant 136 groupes de recherche à travers l’Europe. Un montant supplémentaire de 90 millions d’euros a été affecté à l’initiative d’innovation médicale (IMI) avec l’industrie pharmaceutique