Coronavirus, Larry Fink: “Choc jamais vu, mais la récupération aura moins d’obstacles”

«En 44 ans de finance, je n’ai jamais rien vu de tel»: tels sont les mots avec lesquels le PDG de BlackRock, Larry Fink, a décidé de décrire aux actionnaires de la société la situation observée sur les marchés après le boom de contagion coronavirus. «L’épidémie a eu un impact sur les marchés financiers avec une rapidité et une férocité qui ne seraient normalement observées que dans une crise financière classique. En quelques semaines à peine, les indices boursiers mondiaux ont chuté par rapport à des niveaux record dans un marché baissier. “

Selon Fink, cependant, l’impact du coronavirus pourrait poser moins d’obstacles à la reprise qu’une crise financière “conventionnelle”:

“Aussi dramatique qu’elle ait été, je pense que l’économie va se redresser, en partie parce que cette situation manque d’obstacles posés par une crise financière typique“Les banques centrales agissent rapidement pour résoudre les problèmes sur les marchés du crédit, et les gouvernements prennent des mesures énergiques pour mettre en œuvre la relance budgétaire”, a écrit Fink. La rapidité et la forme de ces politiques sont profondément influencées par l’expérience mondiale de la crise financière mondiale de 2008 “.

Les mesures prises par les autorités monétaires et fiscales, a poursuivi M. Fink, “sont susceptibles d’être plus efficaces et de fonctionner plus rapidement car elles ne luttent pas contre les mêmes défis structurels qu’elles étaient il y a dix ans”.

Aussi pour cela, Fink dit que les investisseurs qui ne regardent pas “à leurs pieds, mais à l’horizon”, pourront profiter “d’énormes opportunités”. En conséquence, “la plus grande responsabilité de BlackRock, maintenant plus que jamais, est d’aider nos clients à naviguer dans cet environnement de marché et à rester concentrés sur les rendements à long terme.”

Technologie et durabilité pour la recherche alpha

Selon Fink, la gestion d’actifs ne pourra ignorer les innovations qui “renforcent la résilience et la capacité de rester en tête des tendances émergentes”, des éléments qui “frappent le secteur de toutes ses forces aujourd’hui”.

En particulier, “la pandémie que nous vivons aujourd’hui met en évidence la fragilité du monde globalisé et la valeur des portefeuilles durables”, a déclaré le PDG de BlackRock. “Pendant cette période, nous avons vu des portefeuilles durables offrir de meilleures performances que les portefeuilles traditionnels”, a-t-il ajouté, “lorsque nous sortirons de cette crise et que les investisseurs rééquilibreront leurs portefeuilles, nous aurons l’occasion d’accélérer vers un monde plus durable”.