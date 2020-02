Coronavirus: le DL vient au secours des citoyens et des entreprises de la “zone rouge”

28 février 2020, par Alberto Battaglia

Un décret-loi sur le soutien économique aux zones les plus touchées par l’épidémie de coronavirus sera publié aujourd’hui 28 février au soir. Un premier projet circule déjà parmi les experts: «c’est une première disposition qui contient les mesures d’urgence liées à la suspension du paiement des factures d’électricité et de gaz et des échéances des prêts bancaires, en collaboration avec l’Association des banques, le renforcement du Fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises “, a déclaré le ministre du Développement économique, Stefano Patuanelli.

Aide gouvernementale, point par point

Suspension du paiement des factures d’électricité, de gaz, d’eau et de déchets pendant six mois, dans les zones de la zone dite “rouge” de l’infection.

Suspension des versements d’assurance (RCA), ainsi que les modalités de paiement des droits de chambre, ainsi que les modalités de paiement des pénalités aux entreprises.

Suspension du paiement des hypothèques pour les entreprises dont le siège social ou les unités locales sont situées dans les territoires concernés par les mesures de contention de contagion, arrêt de 12 mois pour le paiement des échéances arrivant à expiration le 31 décembre 2020. Prorogation correspondante de la l’amortissement.

En outre, selon le Corriere della Sera, le la provision du Fonds de garantie pour les petites entreprises “devrait être portée à 750 millions d’euros“Et” compte tenu de la possible crise de liquidité pour les petites entreprises, notamment dans les zones les plus touchées par le virus, la part garantie par le Fonds sur les prêts à court terme pourrait également être étendue, de 30 à 80% “.

En outre, la dotation de la société CDP destinée à soutenir les sociétés exportatrices, Sace, devrait être augmentée de 350 millions supplémentaires.

La pression sur la spéculation en ligne

Le décret-loi introduit de nouvelles sanctions pour les détaillants qui spéculent sur le prix des produits de première nécessité, en l’augmentant de plus de trois fois celui du prix de catalogue: «La pratique commerciale est considérée comme incorrecte, en ce qui concerne l’achat de biens liés aux produits de santé. les nécessités de base et la sécurité des consommateurs profitent des situations d’alarme sociale en augmentant le prix de vente de plus de trois fois le prix courant », précise le projet.

