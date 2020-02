Coronavirus, le Dr Gismondo parle: “Non à la panique dans les médias”

Les postes de directeur virologie de l’hôpital Sacco de Milan, Maria Rita Gismondo, ont été les premiers à déclencher une confrontation publique sur les excès possibles de l’alarme coronavirus. Une crainte renforcée, plus qu’atténuée, par les mesures de sécurité mises en place pour endiguer la contagion. En fait, il est facile de lier le caractère extraordinaire de mesures telles que la fermeture des écoles et des théâtres à des scénarios apocalyptiques.

Dans ces heures de désorientation, le Dr Gismondo avait parlé sur son profil Facebook d’une “folie”, des “dégâts économiques” qui en résulteraient, d’une infection, celle induite par le coronavirus “juste plus grave” qu’une grippe saisonnière. Des messages qui ont fait le tour de tous les médias, suscitant également de vives critiques de la part du célèbre collègue de Gismondo, Roberto Burioni. Dans cette interview avec Wall Street Italia, le Dr Gismondo clarifie sa position, après avoir effacé toute trace de ces déclarations extérieures de son profil.

Dr Gismondo, comment la situation a-t-elle évolué au cours des dernières heures par rapport à ce que vous observez à l’hôpital de Sacco?

La situation à Sacco est en pleine évolution et suit la tendance du phénomène lombard du CoViD-19. La semaine dernière, il y a eu une explosion de cas positifs que nous avons gardés en quarantaine et de certains patients gravement malades. Dans une deuxième phase, nous essaierons de libérer les chambres des positifs en quarantaine pour les utiliser exclusivement pour les malades. Les individus mis en quarantaine peuvent rester à la maison en suivant des instructions précises.

Dans son article paru sur Facebook, il faisait référence à une “folie” qui causera des dommages économiques, à quoi pensait-il exactement avec ce terme?

Je dis que la panique avec une présence exagérée d’images catastrophiques dans les médias et l’enquête sur la population génère la panique. Cela conduit à un comportement asocial.

De plus, en communiquant les positifs comme s’ils étaient malades, une image de l’Italie est fortement affectée par la maladie. Cela nuit au tourisme, à l’économie.

En regardant le nombre de contagions en Italie, pensez-vous partager les préoccupations des gens? Qu’aimeriez-vous leur dire?

L’attention est un sentiment positif qui nous met en garde contre les dangers. La panique crée des ravages, une désorientation, des convulsions. Nous traversons un moment digne d’attention mais pas de panique. Les mesures qui ont été prises, précisément pour limiter le virus, nous empêcheront de se propager. Le système de santé italien est très robuste. Nous devons tous nous sentir en sécurité. Il passera …

Parlant du vrai danger du nouveau Coronavirus: confirme-t-il, comme vous l’avez écrit précédemment, que quelque chose d’un peu plus dangereux qu’une grippe commune se propage? Quels sont les éléments qui justifient votre position?

Les sujets non âgés qui ne souffrent pas de pathologies antérieures particulières peuvent-ils encore subir des conséquences graves en cas d’infection?

Je dis que, en observant les données épidémiologiques, même si le virus se propage facilement, il n’a pas une létalité élevée. Il se situe entre la grippe et l’ancien SRAS. À ce jour, les décès ont été presque entièrement survenus chez des patients très âgés et avec des pathologies en cours. La raison pour laquelle vous devez être prudent, c’est pour l’empêcher de se propager, ils protègent les groupes les plus faibles. Rappelons que nous n’avons ni vaccin ni thérapie.

La première réaction, après avoir lu son message extrait des journaux, aurait pu être la suivante: «Si le virus n’est pas si inquiétant, pourquoi les autorités font-elles tout leur possible pour enrayer sa propagation par des mesures aussi drastiques?

La politique doit rassurer les gens. D’un point de vue scientifique, les mesures prises permettent d’intervenir très rapidement pour enrayer la propagation du virus.

Au-delà de la controverse légitime sur les tons [fu apostrofata come “la signora del Sacco”], que diriez-vous de répondre à Roberto Burioni qui a souligné la diversité du nouveau coronavirus avec une influence saisonnière normale?

Quant à la divergence, je pense qu’elle a été clarifiée. Les querelles personnelles ne sont pas bonnes et je ne les collectionne jamais. La science a besoin de collaborations, pas de divisions.

Vos messages rapportés dans les médias ont été supprimés de votre page Facebook, pouvez-vous expliquer pourquoi cette décision a été prise?

Facebook est une poubelle. La publication d’une seule idée personnelle soulève un vide sanitaire, surtout si vous êtes une personnalité publique. Je ne pense pas que je vais l’utiliser plus.