Coronavirus, le Fonds monétaire met 1 000 milliards d’aide dans l’assiette

Le Fonds monétaire international (FMI) est prêt à se mobiliser 1000 milliards de dollars destiné aux pays membres à lutter contre pandémie de coronavirus.

C’est ce qui est lu dans une note de l’Institut de Washington intitulée “Étapes politiques pour faire face à la crise de Corona». En particulier, le FMI annonce qu’il a déjà “40 accords en cours avec des engagements d’environ 200 milliards de dollars. Et dans de nombreux cas, ces dispositions peuvent permettre la réalisation d’autres véhicules pour le décaissement rapide du financement de la crise “. Le Fonds a déjà reçu des demandes de financement et des demandes de plus de 20 pays.

“La surveillance, la maîtrise et l’atténuation des effets des coronavirus sont les principales priorités – souligne le FMI -. Des actions ponctuelles et décisives des autorités sanitaires, des banques centrales, des autorités fiscales, réglementaires et de surveillance peuvent aider à contenir l’épidémie de virus et à compenser l’impact économique de la pandémie. “

La décision du FMI intervient après les mesures déjà prises par le Banque mondiale et les principaux banques centrales qui ont décidé de baisser les taux d’intérêt pour favoriser la liquidité sur les marchés du crédit et du système bancaire.

à Edoardo Fusco Femiano, analyste de marché eToro en Italie “Nous sommes confrontés à des chocs sur l’offre globale sans précédent à l’ère de la société mondiale, une situation qui se répand dans tous les secteurs industriels et dans toutes les économies mondiales.

Aucun système économique ne peut supporter un tel stress avec vos propres ressources et il n’y a pas de théorie économique adaptée à la nature extraordinaire du moment. En outre, les interconnexions entre la production, les investissements et les économies rendent toute prévision de fait peu fiable. “

“La seule solution – poursuit Fusco Femiano – est une intervention conjointe de la politique budgétaire et monétaire. Les gouvernements individuels devront sauver des secteurs industriels entiers par une expansion budgétaire financée par les banques centrales: il s’agit d’une mesure extraordinaire d’une durée initiale de l’ordre de 3 à 6 mois.

“Fondamentalement, les entreprises doivent recevoir un soutien financier pour pouvoir garder leurs salariés, même en l’absence d’activité productive, en attendant que la pandémie soit progressivement vaincue. Comme je l’ai dit, c’est une mesure extraordinaire mais c’est aussi la seule voie à suivre pour éviter que la crise sanitaire ne se transforme rapidement en crise financière. Les banquiers centraux et les dirigeants politiques doivent intervenir conjointement maintenant », conclut Fusco.