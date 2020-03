Coronavirus: le formulaire d’auto-certification change à nouveau, des sanctions plus sévères pour ceux qui transgressent

Changer à nouveau sur formulaire d’auto-certification pour les citoyens qui ont l’intention de déménager. Ces changements prennent acte du nouveau décret du Premier ministre publié hier au Journal officiel et contenant de nouvelles restrictions contre la propagation du coronavirus.

La nouvelle modification est prévue par une circulaire envoyée à préfets par le chef de la police, Franco Gabrielli, à la lumière du nouveau décret du Premier ministre publié aujourd’hui au Journal officiel et contenant de nouvelles mesures contre la propagation du coronavirus.

Le nouveau formulaire peut également être téléchargé sur le site Internet du ministère de l’Intérieur (cliquez ici)ou, si vous n’avez pas d’imprimante à la maison, vous pouvez également la copier à la main. Le formulaire doit être soumis en cas d’inspection.

Dans le nouveau formulaire, le déclarant doit indiquer le domicile en plus de la résidence.

Quels changements

Les nouvelles concernent verbalement “Urgence absolue”, qui remplace celui du “retour à domicile, à domicile ou à domicile”, comme le dpcm du 22 mars est mis en œuvre qui interdit les transferts d’une municipalité à une autre.

Il convient également d’indiquer l’adresse à partir de laquelle le déménagement a commencé et le lieu de destination. En ce qui concerne les mouvements au sein d’une même commune, les “besoins de travail avérés”, les “raisons de santé” et la “situation de besoin” subsistent, comme déjà prévu dans l’arrêté du Premier ministre des 8 et 9 mars.

Le Conseil des ministres pourrait déjà approuver aujourd’hui un décret de durcissement des sanctions à l’encontre de ceux qui violent les interdictions. Les modifications concerneraient une sanction administrative d’environ 2 000 euros et, éventuellement, la confiscation du véhicule.