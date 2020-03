Coronavirus: le formulaire d’auto-déclaration pour voyager

L ‘urgence coronavirus qui vit ces derniers jours, l’Italie a conduit le gouvernement dirigé par le premier ministre Giuseppe Conte à publier un décret le week-end dernier, qui établit des restrictions à la circulation des personnes au sein de la Lombardie et 14 provinces (Parme, Plaisance, Rimini, Reggio-Emilia, Modène, Pesaro et Urbino, Venise, Padoue, Trévise, Alexandrie, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli et Asti).

Dans ces zones, tout mouvement de personnes physiques entrant et sortant doit être évité, ainsi qu’à l’intérieur des mêmes territoires, à l’exception des mouvements motivés par des besoins professionnels avérés ou des situations de besoin ou pour des raisons de santé.

Les mouvements ne peuvent avoir lieu que si motivé par des besoins professionnels ou des situations de nécessité ou pour des raisons de santé à certifier par auto-déclaration, qui peut également être rendu assis immédiatement en remplissant les formulaires fournis par la police.

Une interdiction absolue, qui ne permet pas d’exceptions, est prévue pour les personnes soumises à la mesure de quarantaine ou qui ont été testées positives pour le virus. Le ministère de l’Intérieur a ainsi mis à disposition en ligne le formulaire d’auto-déclaration des déplacements.

Indications pour ceux qui voyagent sur l’autoroute, le train et l’avion

Selon les indications données par le ministère de l’Intérieur, en ce qui concerne le réseau routier et le réseau routier principal, le police de la circulation effectuera les contrôles en acquérant les auto-déclarations prescrites. Des services similaires seront également effectués le long des routes ordinaires par l’Arma dei carabinieri et de police municipale.

Quant au transport ferroviaire, le Police ferroviaire avec la collaboration du personnel des chemins de fer de l’État, des autorités sanitaires et de la protection civile, s’occupera de l’acheminement des passagers entrant et sortant des gares afin de permettre des contrôles rapides de la santé des voyageurs également à travers des appareils “termoscan” . En outre, des contrôles sur les voyageurs seront mis en œuvre par l’acquisition d’auto-déclarations.

en aéroports dans les zones des territoires de «confinement renforcé», les passagers au départ seront soumis à des contrôles, en plus de la possession du document de voyage, également de l’auto-certification requise. Des contrôles similaires seront effectués sur les vols arrivant dans les zones susmentionnées. Des contrôles similaires seront adoptés Venise pour les passagers de bateaux de croisière qui ne peuvent pas atterrir pour visiter la ville mais qui ne peuvent que passer pour retourner dans leur lieu de résidence ou leur pays d’origine.

La sanction pour ceux qui violent les restrictions de voyage est celle indiquée par la dpcm du 8 mars 2020 (article 650 du code pénal: non-respect d’une disposition d’une autorité), c’est-à-dire avec laarrestation jusqu’à trois mois ou amende jusqu’à 206 euros sauf si une hypothèse plus sérieuse peut être configurée.