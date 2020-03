Coronavirus, le gouvernement alloue 25 milliards: la moitié sera incluse dans le premier décret

Le gouvernement, après de nombreux appels (dont celui de ce journal) au déploiement de plus de ressources économiques pour contrer la crise des coronavirus, a approuvé l’allocation de 25 milliards d’euros. C’est ce qui a été communiqué lors de la conférence de presse par le Premier ministre, Giuseppe Conteà la fin du MDP, mercredi matin, des difficultés auxquelles le pays est confronté pour cette urgence.

Il s’agit, explique Conte, “de vingt-cinq milliards de ressources financières à ne pas utiliser immédiatement mais certainement à utiliser pour faire face à toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour une urgence à la fois sanitaire et économique qui a un impact social important” .

Le dépassement du déficit

L’élargissement du bouclier économique pour l’Italie entraînera, par rapport aux objectifs budgétaires précédents, une nouvelle déviation du remboursement de la dette publique qui n’aurait guère pu être évitée dans des circonstances d’urgence telles que celles de ces semaines. “Nous avons approuvé une intégration au rapport au Parlement portant demande de dérogation aux objectifs de finances publiques qui correspond à 20 milliards en termes de dette nette et 25 milliards en termes de dotations budgétaires plus élevées en termes de compétence et de trésorerie”, a-t-il ajouté. a expliqué en détail le ministre de l’Economie, Roberto Gualtieri.

Il est encore tôt pour comprendre quelle part des 25 milliards de crédits sera effectivement utilisée, aboutissant ainsi au compte final de la déficit:

“C’est une autorisation du Parlement pour allouer Jusqu’à 20 milliards en termes d’endettement et de 25 crédits, le niveau de déficit dépendra du montant effectivement utilisé », a expliqué le ministre Gualtieri. “Il est encore prématuré d’indiquer le niveau de déficit effectif atteint car un compte est une autorisation d’utilisation jusqu’à un certain montant et c’est un compte qui sera effectivement utilisé”, a ajouté le ministre, précisant qu’il n’est pas possible de prédire si la limite de 3% sur le ratio déficit / PIB peut être dépassé.

Dans des circonstances extraordinaires et indépendantes de la volonté du gouvernement, les traités européens prévoient cependant des exceptions aux contraintes budgétaires (évidents les déficits atteints lors de la crise financière dans de nombreux pays de l’UE, bien au-dessus de 3%). Le crédit approuvé aujourd’hui sera utilisé “en partie dans le premier décret qui sera probablement approuvé vendredi et devrait disposer d’environ 12 milliards de dollars”, a déclaré Gualtieri, tandis que les autres ressources mises à disposition “constituent une réserve pour d’éventuelles interventions futures, à réaliser en un cadre européen “.