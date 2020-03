Coronavirus, le gouvernement alloue 7,5 milliards pour l’urgence

Le gouvernement double les fonds à allouer aux familles et aux entreprises pour faire face à l’urgence du coronavirus: 7,5 milliards disponibles dans le prochain décret sur les 3,6 milliards attendus. Il l’a annoncé le Premier ministre, Giuseppe Conte lors de la conférence de presse, à l’issue du Conseil des ministres.

“Nous ne faisons pas un bond dans le noir sur l’écart de déficit”, a déclaré le Premier ministre, ajoutant que “nous pouvons déjà déclarer qu’il y a toute la sensibilité de la commission européenne pour comprendre l’urgence que nous traversons. Nous n’attendons aucune dystonie quant à l’attitude “de l’UE”, a poursuivi le Premier ministre.

En ce qui concerne l’allocation de nouveaux fonds, le Ministre de l’économie, Roberto Gualtieri il a expliqué qu’il s’agit de «ressources importantes et qui nous permettent de faire face aux besoins immédiats» de l’urgence, mais qu’elles n’épuisent pas les interventions nécessaires.

“Le gouvernement travaille à accélérer la libération des investissements et le soutien à la croissance.” L’écart par rapport à la dette pour le nouveau décret sera de “7,5 milliards d’euros en termes de solde net à financer: techniquement c’est 6,35 milliards d’euros en termes de dettes”, a indiqué le ministre de l’Economie, expliquant “qu’il est la lettre informant “l’UE” de cet écart a déjà commencé, nous sommes en contact permanent et de ce point de vue il n’y a pas de problème “, pas même sur la” pleine pérennité de ces mesures pour les finances publiques “.

Dans le décret, il y aura également “mesures pour soutenir un moratoire sur le crédit aux entreprises par le système bancaire “et” rressources pour le National Health Service, les agences de protection civile et d’application de la loi, des mesures – a déclaré Gualtieri – qui nous permettront de soutenir les revenus et de sauvegarder l’emploi et de renforcer les filets de sécurité sociale “parce que” personne ne doit perdre son travail pour le coronavirus “.

Fermeture des écoles. Concernant la possibilité de prolonger la fermeture des écoles, au-delà du 15 mars, Conte a déclaré de prolonger la fermeture des écoles il a déclaré: «Nous verrons. Évidemment vers la date limite, avec un peu d’avance pour éviter l’incertitude, nous reviendrons pour faire une mise à jour. Pour le moment je ne sais pas non plus, il faut toujours raisonner sous le signe de l’adéquation et de la proportionnalité “.

Référendum reporté. Parallèlement, le gouvernement a reporté le référendum sur la suppression des parlementaires, prévu pour le 29 mars. “Nous l’avons décidé afin d’assurer une campagne électorale efficace pour tous les sujets politiques et une information adéquate des citoyens”, a-t-il expliqué le ministre des Relations avec le Parlement, Federico D’Incà. “Il n’y a toujours pas de nouvelle date, c’est un report techniquement sine die”, a ajouté le Premier ministre Giuseppe Conte lors d’une conférence de presse à l’issue du Conseil des ministres. La nouvelle date sera décidée d’ici le 23 mars, également après avoir entendu les comités Oui et Non.