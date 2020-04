Coronavirus, le gouvernement étudie “la phase deux”. Des tests cruciaux pour trouver le système immunitaire

Tandis que là courbe des infections à coronavirus montre les premiers signes de stabilisation, le gouvernement commence à penser à la phase deux de l’urgence sanitaire, celle de la réouverture progressive de l’Italie.

Comme il l’a expliqué Premier ministre Giuseppe Conte, lors de la conférence de presse, c’est essentiellement ce qui est considéré comme une période de “coexistence avec le virus”. Une phase dans laquelle des mesures progressivement moins restrictives seront adoptées par rapport aux actuelles. Il y aura ensuite la phase 3, la sortie de secours, la reconstruction, la relance.

Que savons-nous de la phase deux?

Pour l’instant, la date de début est incertaine. Tout dépend des données sur les infections à venir dans les prochaines semaines. Ce qui semble probable pour le moment, c’est que cette phase pourrait être caractérisée par une test de masse pour savoir qui a déjà été vacciné parce qu’il a déjà eu Covid 19 et peut-être même pas remarqué.

hier compter a expliqué que

«L’effort que nous déployons nous permettra d’évaluer une perspective. Dès que le comité d’experts nous le permettra, nous commencerons par l’assouplissement des mesures. Je ne peux pas vous dire si ce sera à partir du 14 avril, je ne suis toujours pas en mesure de le faire. En évaluant ce qui va se passer, nous commencerons à évaluer la perspective d’une phase 2, celle de la coexistence avec le virus, puis entrerons dans la phase 3 qui est celle de la sortie de secours avec la restauration du travail et des activités sociales “.

Pour passer à la deuxième étape, il apparaît donc nécessaire de travailler sur des tests sérologiques, dont beaucoup ne sont pas encore exactement fiables. C’est fondamentalement de tests sanguins rapides qui identifient la présence d’anticorps contre le virus et donc si l’infection s’est déjà produite avec l’immunisation conséquente.

Ces tests permettront d’avoir une idée plus précise du nombre de personnes qui ont eu le virus en Italie, en plus des cas diagnostiqués.

Le but est de définir si une personne a été affectée par le virus, même inconsciemment, et donc est immunisée pendant un certain temps. Des données cruciales si vous souhaitez recommencer.

Borrelli: à domicile jusqu’au 1er mai au moins

Pour l’instant selon les indications arrivées du chef de la protection civile, Angelo Borrelli, le mot de passe reste rigoureux. Après Pâques et le lundi de Pâques, la passerons-nous également chez nous le 1er mai?

«Je pense vraiment que oui, je ne pense pas qu’il passera cette situation à cette date. Nous devrons rester à la maison pendant plusieurs semaines “, a déclaré Borrelli, sur Rai Radio 1. Le coronavirus, a-t-il ajouté,” changera notre approche des contacts humains et interpersonnels, nous devrons garder nos distances “pendant un certain temps.

«Fondamentalement, nous sommes dans une situation stationnaire. Le nombre de nouveaux patients hospitalisés, ceux qui vont aux soins intensifs, le nombre total de patients récupérés augmente, le contenu positif augmente à nouveau et, d’une certaine manière, le nombre de personnes décédées diminue également par rapport à il y a quelques jours. Et même nos hôpitaux et nos médecins peuvent respirer un instant “, a-t-il conclu.