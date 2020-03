Coronavirus: le gouvernement étudie un modèle coréen pour suivre les personnes infectées

Surveillez les infections de Covid-19 avec une application retraçant les contacts des personnes séropositives pour le coronavirus est l’idée que le gouvernement italien songerait à faire face à la pandémie.

Une idée qui s’inspire du modèle Corée où il a été appliqué et où il a donné d’excellents résultats pour contenir les infections dans le pays qui, au début de l’infection, sont apparues derrière le Chine.

Cela a été confirmé par le ministre des Autonomies Francesco Boccia, après ça Walter Ricciardi de l’Organisation mondiale de la santé, a expliqué qu’en «identifiant rapidement tous infecté et leurs contacts, nous pourrions garantir à ceux qui n’ont pas de problèmes de se déplacer librement “. Sur AdnKronos, Enrico Bucci, professeur de biologie à l’Université Temple de Philadelphie, explique comment deux sont les particularités du modèle coréen: la protection et la surveillance continue de la santé, d’une part, et l’activation précoce de “un protocole de suivi, de test et d’isolement des personnes qui sont entrées en contact avec des sujets infectés, sur la base de l’utilisation des technologies numériques, d’un nombre important de tampons et de la collaboration de la population qui a subi un dépistage volontaire, une fois que tout le monde a appris qu’il avait été en contact avec un sujet infecté grâce aux applications qui ont signalé les lieux fréquentés les jours précédents par les sujets trouvés infectés.

En suivant pleinement la stratégie du Corée du Sud, c’est-à-dire qu’en utilisant des outils invasifs de protection de la vie privée, les épidémies peuvent être retracées à temps; à condition, bien sûr, que dans la zone échantillonnée, nous nous trouvions dans la phase initiale d’une épidémie (c’est-à-dire lorsque nous pouvons parler précisément d’épidémies et non d’une épidémie généralisée) “.

Ils travaillent déjà sur une application ad hoc Luca Foresti, physicien et PDG du réseau de cliniques spécialisées du centre médical de Santagostino, Giuseppe Vaciago, avocat et expert dans la protection des données sensibles, et les sociétés technologiques Jakala, Bending Spoons et Geouniq.