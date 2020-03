Coronavirus: le gouvernement lance le décret “Cura Italia”. Voici les mesures sur le terrain

“Nous récoltons 25 milliards de dollars et activons des flux pour 350 milliards: c’est une puissante manœuvre économique”.

Donc, le Premier ministre Giuseppe Conte présentant le décret “Cura Italia” avec les mesures économiques pour répondre à l’urgence sanitaire du coronavirus. Le chapitre, “qui vaut plus de 10 milliards”, concerne le soutien à l’emploi, la défense du travail et des revenus “afin que personne ne perde son emploi à cause du coronavirus”.

Mesures de soutien aux travailleurs

C’était le ministre du Travail, Nunzia Catalfo, pour indiquer que les ressources prévues s’élèvent à 1,3 milliard pour le fonds d’intégration salariale et à 3,3 milliards pour le licenciements par dérogation.

En particulier, ce dernier qui couvrira également les entreprises avec un seul employé.

Allocation unique pour les travailleurs indépendants, saisonnier et suspension des cotisations de sécurité sociale, pour ces catégories.

Le Congé parental de 15 jours avec 50% de salaire et un bon de baby-sitter de 600 euros.

Les permis de loi 104 ont été prolongés de 3 à 12 jours, pour la période mars-avril.

Interdiction de licenciement pour les deux prochains mois alors que pour les travailleurs mis en quarantaine, la période d’abstention de travail est assimilée à la maladie.

Arrêter les versements hypothécaires

Feu vert à la suspension des tranches d’hypothèques et de prêts “à la fois avec le renforcement du Fonds de garantie et avec le mécanisme de la Fonds Gasparrini pour le suspension des versements hypothécaires pour les travailleurs indépendants ou ceux qui ont perdu leur emploi, à la fois avec une garantie publique qui peut permettre au système bancaire de suspendre les versements de prêts ou d’accorder des prêts “.

Enfin le report des obligations fiscales et suspension des paiements d’impôts et contributions au 31 mai “Pour les entreprises qui facturent jusqu’à 2 millions d’euros” et même au-delà de cette limite pour les catégories directement affectées par la crise (tourisme, transports, restauration, cinémas et théâtres, sports, éducation, foires et événements).