Coronavirus, le gouvernement rassure: “des interventions temporaires pour éviter des dommages permanents”

9 mars 2020, par Mariangela Tessa

Après les décisions drastiques prises ce week-end pour limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement tente de rassurer les Italiens, expliquant qu’il s’agit “d’interventions” vigoureux et temporaire pour éviter des dommages permanents à l’économie. “

Pendant ce temps, une déclaration publiée aujourd’hui par le ministère de l’Économie et des Finances se lit comme suit:

«Les décisions prises ces derniers jours ne font qu’un logique cohérente, axée sur la maîtrise de l’épidémie de COVID-19 et ses effets sur la santé des Italiens, sur système national de santé et l’économie. Le gouvernement est convaincu qu’avec une action vigoureuse et opportune de confinement et de prévention et en augmentant les connaissances des citoyens sur le phénomène, il est possible de réduire le nombre d’infections et de réduire la durée de la phase la plus aiguë de l’épidémie. Ceci est fondamental non seulement du point de vue de la santé mais aussi du point de vue économique. Une baisse temporaire des activités dans certains secteurs est en effet préférable à une crise prolongée qui risquerait de s’étendre à tous les secteurs de l’économie sous l’effet de l’offre et de la demande “.

Le communiqué de presse se poursuit, expliquant en outre que:

“Les mesures restrictives qui ont été prises à l’égard de territoires d’une grande importance pour l’économie italienne auront un impact sur les activités économiques liées aux transports, aux divertissements et à la vie sociale. Cependant, il convient de souligner que les activités de production et l’administration publique continueront de fonctionner régulièrement. En outre, comme annoncé précédemment, le gouvernement prépare des mesures de soutien aux travailleurs et aux entreprises dans tout le pays et en particulier dans les secteurs et territoires les plus touchés. Il s’agira d’un soutien adéquat aux circonstances difficiles de nombreux territoires et visera à prévenir des dommages permanents au tissu productif de l’économie italienne et à l’emploi. Le travail agile sera utilisé dans la mesure du possible et les mesures visant à protéger les travailleurs contre le risque de contagion seront renforcées. “

Quant au interventions de politique économique

«Ils sont en cours de définition et seront donc vigoureux mais proportionnés aux besoins et limités dans le temps. Comme déjà réitéré dans le rapport transmis au Parlement, en demandant l’autorisation d’augmenter la dette nette de l’administration publique en 2020, le gouvernement s’est engagé à reprendre la voie de la consolidation du budget et de la réduction de la ratio dette / PIB dès que cela sera possible à la lumière de l’évolution de l’épidémie en Italie et à l’international. Enfin, le gouvernement veillera également à ce qu’un ensemble de mesures duUnion européenne en coordination avec l’ensemble de la communauté internationale. “

