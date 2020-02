Coronavirus: le monde ralentit l’infection, l’augmentation guérie

22 février 2020, par Massimiliano Volpe

En Italie le nombre de personnes infectées par le coronavirus (59 à 19 ans samedi), au niveau international la situation semble se stabiliser, avec la le nombre de personnes récupérées, qui a doublé au cours des dernières 24 heures de nouvelles infections.

Selon ce que nous pouvons observer Plateforme de l’Université Johns Hopkins à 18h30 le samedi 22 février, le bilan viral est le suivant:

1) INFECTED 77926

2) DÉCÉDÉ. 2362

3) GUERIS. 21259

Hier, vendredi 21 février, à 18h30, le bilan était le suivant:

1) INFECTED 76787

2) DÉCÉDÉ. 2236

3) GUERIS 18674

Par conséquent, lcontrairement aux dernières 24 heures est la suivante:

1) INFECTED 1139

2) DÉCÉDÉ 126

3) GUERIS 2585

La situation est encore complexe à l’heure actuelle, mais pour l’Organisation mondiale de la santé, 80% des malades se rétablissent en quelques jours.

selon Michael Ryan, chef du programme d’intervention d’urgence de la plupart des patients de l’OMS – contractent une forme très bénigne du virus et tout se termine en quelques jours, et c’est une excellente nouvelle pour les jeunes et les jeunes adultes.

Mais il y a aussi un nombre important de personnes, jusqu’à 20% des patients qui tombent très gravement malades. “

Dans tous les cas, il est conseillé de maintenir une attitude de prudence et d’observer quelques règles simples d’hygiène personnelle (lire l’article).

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: