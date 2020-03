Coronavirus: le nouveau modèle d’auto-déclaration est en ligne

26 mars 2020, par Alessandra Caparello

Le ministère de l’Intérieur a mis à jour le modèle d’auto-déclaration pour les voyages, modifiée sur la base des dernières mesures adoptées pour contenir la propagation de Covid-19.

Dans le nouveau formulaire, la première déclaration à signer est de ne pas être soumis à une mesure de quarantaine ni d’avoir testé positif pour le coronavirus.

Par ailleurs, il faut déclarer que “je connais les mesures de contention en vigueur aujourd’hui et adoptées en application des articles 1 et 2” du décret-loi n. 19 du 25 mars 2020 publiée au Journal officiel. En outre, vous devez également déclarer avoir pris connaissance des “nouvelles limitations” fixées par les Présidents des Régions.

Téléchargez ici le nouveau modèle d’auto-déclaration

Quand tu peux quitter la maison

Le but ultime est éviter de quitter la maison. Vous pouvez sortir pour aller au travail ou pour des raisons de santé ou pour d’autres besoins, tels que, par exemple, l’achat des biens nécessaires. La véracité des auto-déclarations sera soumise à des contrôles ultérieurs et la non-véracité constitue un délit. Il est cependant conseillé de travailler à distance, si possible, ou de prendre des vacances ou de partir. Sans raison valable, il est nécessaire et nécessaire de rester chez soi, pour le bien de tous.

Il y a aussi le “interdiction absolue”Quitter la maison pour ceux qui sont en quarantaine ou testés positifs pour le virus. Les déplacements vers des municipalités autres que celle dans laquelle vous avez votre résidence ou votre domicile sont interdits.

Vous pouvez emménager autres municipalités uniquement et exclusivement pour des besoins professionnels avérés ou en cas d’urgence absolue ou pour des raisons de santé. Lorsque, par conséquent, la municipalité n’a pas de points de vente ou qu’il est nécessaire d’acheter de toute urgence des produits de base non disponibles dans la municipalité de résidence ou de domicile, le mouvement n’est autorisé que dans ces limites étroites, qui doivent être auto-certifiées.

