Coronavirus: le plus grand risque de propagation de l’Afrique

11 février 2020, par Alessandra Caparello

Le continent africain est à haut risque pour le développement de lainfection à coronavirus même si jusqu’à présent aucun cas de contagion n’a été constaté. L’alarme est donnée par Africa Cdc, African Centers for Disease Control.

Comme le rapporte Ansa, le directeur des CDC africains, John Nkengasong, notant que les contacts avec la Chine ont augmenté de 600% au cours des dix dernières années, il a souligné que “l’Afrique est à haut risque de propagation du coronavirus”. “Je n’ai jamais vu d’épidémie d’une évolution aussi rapide”, a déclaré Nkengasong. Le problème est qu’aujourd’hui l’Afrique manque kit de diagnostic du coronavirus.

“Nous ne connaissons pas les dommages que le virus pourrait causer en se propageant dans un pays dont le système de santé est inadéquat”, admet le directeur général de l’OMS, en pensant à l’Afrique (Organisation mondiale de la santé) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Afrique fixe la scène pour les chinois

Mais pourquoi cette crainte d’une forte propagation de la 2019-nCoV en Afrique? La raison réside dans le fait que le continent est devenu une étape fixe pour les millions d’hommes d’affaires et de travailleurs chinois, ainsi que pour les étudiants et les touristes en provenance de Chine.

L’Afrique est le pays préféré de la Chine pour les investissements dans les infrastructures. Selon les données fournies par le Centre d’études et d’initiatives culturelles PioLaTorre Onlus, entre 2000 et 2008, le commerce entre la Chine et l’Afrique a connu un véritable boom. Pékin investit beaucoup en Afrique à tel point que investissements directs ils ont atteint 32 milliards en 2015. Le pays africain où la présence des chinois se fait le plus sentir semble être la Zambie, sans surprise un pays minier et où les chinois cherchent du fer et du cuivre mais apportent aussi aide et assistance. Mais pas seulement ça. La Zambie et la Sierra Leone et le Ghana et la Guinée figurent sur la liste des intérêts de la Chine dans le pétrole.

