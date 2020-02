Coronavirus, le point de vue d’un conseiller financier en ce moment

Par Alessio Moccia, consultant financier de Gallarate (Lombardie)

Aujourd’hui, le 24 février 2020, est une journée spéciale: c’est la 1ère journée de travail “traditionnelle” au cours de laquelle, entre autres, la réglementation pour l’isolation du COVID19, le fameux #Coronavirus, est en vigueur.

Ils vont de la mise en quarantaine avec les points de contrôle des forces de l’ordre dans la région de Lodi au couvre-feu, en fait, après 18h00.

Hier soir, à la recherche d’un endroit pour prendre une bière et discuter avec des amis, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant / pizzera / piadineria, car tous les pubs et bars étaient fermés. Nous devons parler smartworking et le retard d’adaptation de certaines grandes entreprises de la région, avant même ce problème.

Quelqu’un m’a demandé: que fais-tu du travail de demain?

Je dirais de la manière la plus normale possible, à la disposition des clients qui devraient ressentir le besoin de se confronter et de se rencontrer. En attendant j’écris ces lignes, un client vient de me demander de confirmer un rendez-vous déjà fixé pour demain.

Dans le respect des règles anti-rassemblement votées par la Région, je pense que la meilleure approche est de prêter une attention particulière aux comportements que nous tenons (se laver les mains, attention s’il faut éternuer, etc.), gestes qu’en théorie nous aurions dû assimiler tous dès le plus jeune âge.

Quant au gestion des investissements, Je dois être honnête: j’ai souvent illustré les effets du Coronavirus au cours des dernières semaines, lors de réunions périodiques avec mes clients, en analysant la situation et, pour quelqu’un, en recherchant les bonnes “opportunités” qui se présentent. Oui, comme cela s’est produit plusieurs fois dans le passé lors de “transferts” sur les marchés.

Je dois dire que le partage avec les clients autant que possible en termes d’éducation financière au cours des dernières années, notamment pour éviter les comportements irrationnels, semble porter ses fruits.

Une petite satisfaction professionnelle, je dois dire, est là.

Ma démarche, rationnelle et pragmatique, découle également du travail bénévole que j’exécute: je suis sauveteur volontaire à la Croix-Rouge, et je réalise un service d’urgence-urgence dans une ambulance. J’ai également participé, avec de nombreux autres bénévoles, au service de contrôle des passagers arrivant à l’aéroport de Milan Malpensa.

Bien sûr, il y a toujours une marge d’incertitude, dans toutes les activités, mais l’attention et le respect des règles de prévention devraient nous donner cette marge de paix pour agir avec plus de rationalité dans la vie quotidienne, ainsi que dans l’approche des marchés financiers.

