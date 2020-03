Coronavirus: le président Trump prépare un plan économique d’urgence

Une manœuvre économique d’urgence pour atténuer les dégâts de l’épidémie du nouveau coronavirus est ce que le président américain est susceptible d’annoncer aujourd’hui Donald Trump.

Il y a quelques jours à peine, sur Twitter, le président a écrit: “L’année dernière, 37 000 Américains sont morts grippe commune, la moyenne se situe entre 27 000 et 70 000 par an. Rien n’est fermé, la vie et l’économie continuent. À l’heure actuelle, il y a 546 cas confirmés de coronavirus, avec 22 décès. Pensez-y! “.

Trump annonce un plan économique contre le coronavirus

Hier, l’une des pires sessions de Wall Street terminant la journée avec le Dow Jones en baisse de 7,83% à 23 839,53 points, le Nasdaq 7,29% à 7 950,68 points tandis que le S&P 500 laisse 7,67% au sol à 2 745,70 points. Et motivé par cet effondrement, le président a annoncé un plan économique qui pourrait inclure une réduction des charges sociales et des congés de maladie payés, alors que des sources anonymes ont rapporté à Bloomberg que c’était en grande partie l’effondrement du marché qui poussé le Maison blanche pour agir.

Comme l’a souligné Trump lui-même, la proposition économique proche de l’annonce est d’une part comprendra probablement une réduction de l’impôt sur les salaires et une expansion à court terme des congés de maladie payés, d’autre part, le paquet de mesures laissera pour l’instant de côté toute aide à l’industrie du voyage, qui souffre grandement après les annulations de voyageurs suite à la propagation de l’épidémie de coronavirus.

Malgré cela, Maison blanche veut trouver un moyen d’aider les compagnies aériennes et les sociétés d’hébergement confrontées à l’effondrement de la demande des voyageurs, même si la manière dont l’administration américaine évoluera sur ce front est encore inconnue.